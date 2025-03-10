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Tekstil devi iflasın eşiğine geldi Türk ve dünya markalarına üretim yapıyordu: 1 ay süre verildi

Boyner, LCW, DeFacto, Inditex, Voice, Weirdfish ve Dunnes gibi markalar için üretim yapan İstanbul merkezli tekstil firması Settriko, mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

Haber Merkezi
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Tekstil devi iflasın eşiğine geldi Türk ve dünya markalarına üretim yapıyordu: 1 ay süre verildi
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Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Settriko Tekstil, mali açıdan ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Özellikle triko ürünleriyle ön plana çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi büyük markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinen firma on dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

1 aylık ek süre tanındı

Mahkeme, Aralık 2024'te şirketin toparlanabilmesi için verilen 3 aylık sürenin sonunda ek bir ay daha tanıdı. Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine de karar verildi.

Verilen 1 aylık mühlet süresi içinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması durumunda Settriko Tekstil iflasını açıklamak durumunda kalabilir.

Ünlü markalara üretim yapıyor

2008'de kurulan şirket, İstanbul'da 3 bin metrekarelik alanda yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Şirket iç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim yapıyor.

Bu ülkelerdeki önemli markalardan bazıları da şu şekilde sıralanıyor. Liberty, Missamerica, Seven Sisters, Voice, Dunnesstore, Inditex, Weirdfish.

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