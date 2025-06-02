212’de üst düzey atama: Kıvanç Aydın Bölgesel Fon Ortağı oldu

2011 yılından bu yana Türkiye girişimcilik ekosistemine yön veren ve global ölçekte teknoloji girişimlerini destekleyen 212, büyüme vizyonu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Finans, danışmanlık ve girişim yatırımları alanlarında uluslararası deneyime sahip Kıvanç Aydın, 212’ye Bölgesel Fon Ortağı olarak katıldı. New York merkezli çalışmalarıyla Aydın, 212’nin Kuzey Amerika’daki diaspora girişimlerine erişimini kolaylaştıracak, bölgedeki girişimcilik ekosistemiyle bağlarını derinleştirecek. Aynı zamanda, 212’nin “Yerelde Deneyimle, Dünyaya Açıl” stratejisinin Amerika ayağında portföy şirketlerine büyüme desteği sunarken; yatırımcı ilişkileri tarafında da güçlü ağı sayesinde 212 bölgesel fonlarının uluslararası yatırımcı tabanını genişletmesine katkı sağlayacak.

212 Bölgesel Fon Ortağı Kıvanç Aydın, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “212, adını İstanbul ile New York arasında kurduğu stratejik köprüden alıyor. Bu vizyonun bir parçası olarak, ABD'deki varlığımızı güçlendirmek ve küresel ölçekte değer yaratmak adına ekibimizle birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. Girişimcilerimize uluslararası büyüme desteği sunarken, yatırımcılarımız için de yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz.”

Kıvanç Aydın kimdir?

Lisans eğitimini London School of Economics’te Ekonomi Bölümünde tamamlayan Kıvanç Aydın, ardından University of Cambridge’te başarı bursuna hak kazanarak MBA yaptı. Bankacılık, yönetim danışmanlığı ve girişim yatırımları alanlarında kapsamlı bir deneyime sahip olan Aydın, kariyerine Goldman Sachs’ın Londra ofisinde başladı. Daha sonra önde gelen bankalarda sermaye piyasaları alanında; sabit getirili menkul kıymetler, opsiyon ve emtia ürünlerinde bankalar, hedge fonlar ve şirketlerle iş birlikleri geliştirdi.

Bankacılık kariyerinin ardından yönetim danışmanlığına yönelen Aydın, son olarak L.E.K. Consulting’in New York ofisinde yönetici pozisyonlarında görev aldı. Burada şirketlere yatırım alma, ticarileşme ve ölçeklenme konularında stratejik danışmanlık sundu.

Kurumsal kariyerinin ardından kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım şirketiyle çeşitli projeler hayata geçiren Aydın, aynı zamanda melek yatırımcı olarak farklı sektörlerdeki erken aşama girişimlere destek oldu. Kıvanç Aydın, Mayıs 2025 itibarıyla 212’de Bölgesel Fon Ortağı olarak görev yapıyor.