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77 yıllık elektronik devi iflas başvurusunda bulundu

1947 yılında kurulan Almanya’nın köklü elektronik üreticisi Astro Strobel, tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve iptal edilen büyük bir sipariş nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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77 yıllık elektronik devi iflas başvurusunda bulundu
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 77 yıl önce kurulan elektronik devi Astro Strobel iflas etti. Şirketin Genel Müdür Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" diye yazdı.

"Daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum"

Süreçle ilgili açıklama yapan Şirketin Genel Müdürü Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Neden iflas durumuna geldi?

Şirketin yaşadığı sıkıntıların temelinde koronavirüs pandemisi ve Ukrayna’daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları bulunuyor. Bu zorluklar, büyük bir siparişin iptaliyle daha da ağırlaştı.

İflas yöneticisi Thomas Ellrich, şirketin yeniden yapılanma sürecinde umutlu olduklarını belirtti. Ellrich, “Şirketin temelde sağlıklı olduğunu ve müşterileri ile tedarikçilerinin sipariş ve teslimatlarını sürdürebildiklerini” ifade etti. Ticari faaliyetlerin şimdilik devam edeceği belirtilirken, 115 çalışanın ücretlerinin Federal İş Ajansı'nın iflas yardımları yoluyla ödeneceği duyuruldu.

Yeni yatırımcılar arayışında

Şirketin iflas başvurusu, likidite sorunlarının mahkeme dışında çözülememesi nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Şu anda Astro Strobel, yeni yatırımcılar arayışında ve ilk görüşmeleri yapmış durumda.

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