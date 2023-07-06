ACM Endüstri, rekabetçiliğini artıracak hedeflere odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

ACM Endüstri, külçeden nihai ürüne kadar alüminyum profil üretimi gerçekleştirecek şekilde 6 bin metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekarelik alana kurulu entegre bir alüminyum profil üretim tesisi. Kayseri OSB’de 2022 yılında üretime başlayan şirket, müşterilerinin proje gereksinimleri doğrultusunda, taleplerini kaliteli ve en düşük maliyetle karşılayabilme hedefiyle hareket ediyor.

Teknoloji yatırımlarıyla tesisini sürekli güncel tutan ACM Endüstri, yıllık 5 bin ton alüminyum üretimi yapabiliyor. ACM Endüstri İhracat Yöneticisi Emre Demirel, “2021 ve 2022 de modernize çalışmaları yaptık. Tesisimizi son teknoloji ile donattık. Alüminyumu A kalite hammaddeden işliyor ve müşterilerimizin kendi özel boru ve profil kesitlerine göre ekstrüzyon olarak imal ederek hem standart boylarda hem de özel isteğe bağlı boylarda kesim yapıp termikleme işlemine tabii tutuyoruz. Çift istasyonlu 4 eksenli CNC işleme tezgâhlarımızda hem hassas hem de kalite standartlarında profilleri işliyoruz. Alüminyum boru ve profillerin mekanik işlemleri tamamlandıktan sonra elektro statik toz boya tesisimizde de profillerin yüzey temizlikleri son teknoloji kimyasallar ile yapılıyor. Ardından istenilen renkte boya işlemi yapılıyor. Elektro statik boya tesisimizde 7 metreye kadar profiller konveyör bant sistemi ile insansız robotik tabancalar ile boyanıyor. Son olarak özel paketleme makinalarımız ile istenilen özelliklere uygun şekilde paketleniyor” dedi.

Hedefte yeşil dönüşüme uygun yatırımlar var

Karbon ayak izimizi önce azaltacak sonra da tamamen bitirecek şekilde fabrikalarını bir yandan da yeşil dönüşüme hazırlayan yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Demirel, “Bu yıl ihracattaki payımızı önceki yıla göre yüzde 100 artırmak istiyoruz. Bunun için Pazar araştırmaları ve saha çalışmalarının yanında Ar-Ge’ye ve kapasiteye de önemli yatırımlarda bulunacağız.

Ortaklarımızın 50 yıllık sanayicilik geçmişi var. Dolayısıyla üretime başladığımız günden bu yana yaşanan ekonomik tüm zorluklara rağmen markamızın bilinirliğini kanıtladık ve sürdürülebilirliğimizi sağlamaya odaklandık. İnovasyon anlayışımız 4 parçanın bütünü. Yaşam boyu öğrenme, fikir ve proje yönetimi, işbirliği yönetimi ve entelektüel varlık yönetimi. Bu ilkelerin tamamını içselleştirmiş bir şirketiz. İşimizin tüm aşamalarını, insan kaynağı, üretim tesisi ve pazarla birlikte büyüteceğiz. Geçen yıl ilk ihracatımızı yaptık. Bu yılda hem üretim kapasitesi hem de ihracat noktasında yüzde yüze yakın büyümeye yönelik yatırım planlamalarımız devam ediyor ” diye konuştu.