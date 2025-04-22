Agromini çiftçiye hem sulamada hem enerjide büyük tasarruf sağlıyor

VEYSEL AĞDAR

Tarımda teknolojinin kullanımını artırarak verimliliği yükselttiklerini ve çiftçilere önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağladıklarını belirten Agromini Kurucusu ve CEO’su Sabri Bozkurt, yerli üretime katkıları ve ihracat adımlarıyla Agromini’nin hedefinin küresel bir tarım teknolojisi markası haline gelmek olduğunu söyledi. İklim değişikliği ve artan iş gücü maliyetlerinin, tarımda verimliliği artıracak teknolojilere olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını vurgulayan Bozkurt, toprak nemine duyarlı sulama sistemleri ve dijital hasat yönetimi çözümleri sayesinde çiftçilere hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

Tüm süreç tek bir ekrandan yönetiliyor

Topraksız tarımda sulama, gübreleme ve çevresel verilerin takibini tek bir dijital platform üzerinden yapılabilir hale getirdiklerini vurgulayan Bozkurt, “Sensörler ve kontrol üniteleriyle donatılmış bu sistem sayesinde üreticiler, seradaki sıcaklık, nem, toprak nemi gibi kritik verileri anlık olarak izleyebiliyor. Bu verilere göre sulama ve gübreleme kararlarını manuel ya da otomatik olarak alabiliyorlar. Bir üretici yalnızca telefon ya da tablet ekranından, tarlasındaki tüm gelişmeleri gerçek zamanlı görebiliyor. Sistem, iklim verilerini okuyarak en uygun sulama ve gübreleme planını sunuyor. İstenirse çiftçi müdahale de edebiliyor. Hedefimiz hem kaynakları verimli kullanmak hem de ürün kalitesini artırmak” diye konuştu.

Yüzde 40 su tasarrufu, yüzde 20 verim artışı

Agromini’nin otomasyon sistemini kullanan Sum Fresh Gıda, Kocaeli Karamürsel Semetler Köyü’nde yer alan 12 dönümlük çilek serasında ilk sezonda sulama suyu kullanımında yüzde 40’a varan tasarruf sağladı.

İş gücü ihtiyacı önemli ölçüde azaldı, ürün verimi ise yüzde 20 oranında arttı. Sistemin çileğin yanı sıra pancar, mısır, pamuk, ayçiçeği, üzüm ve elma gibi birçok üründe de uygulandığını belirten Bozkurt, “Antalya, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa gibi farklı iklim koşullarında testlerimizi yaptık. Özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde sistem büyük fark yaratıyor. Geliştirdiğimiz akıllı tarım teknolojisi, arazi koşullarından bağımsız olarak her bölgede uygulanabiliyor ve yapay zekâ ile destekleniyor. Çiftçiye hem sulamada hem enerjide büyük tasarruf sağlıyoruz” dedi.

0 faizle 5 yıl vadeli kredi desteği

Akıllı sulama ve gübreleme sistemlerine Ziraat Bankası tarafından da destek sağlandığını hatırlatan Bozkurt, “Yatırımın tamamı krediyle finanse edilebiliyor. Üreticiler bu krediyi iki yıl geri ödemesiz, toplam beş yıl vadeli ve yüzde 0 faizle geri ödüyor. Örneğin 10 dönüm bahçesi olan bir üretici, bu sistemi bir yılda amorti edebiliyor” dedi. .

Hedef: Türkiye’den dünyaya açılan bir tarım teknolojisi markası

Bozkurt, Türkiye’nin öncü tarım teknolojisi markalarından biri olmayı ve bu başarıyı global düzeye taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Geliştirdiğimiz sistemler dünya genelinde ilgi görüyor. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak, hem yerli üretimi desteklemeyi hem de uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek teknolojiler geliştirmeyi sürdüreceğiz,” dedi.

İlk ihracat Yunanistan’a

Agromini’nin teknolojisinin sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, ilk ihracatlarını Yunanistan’a gerçekleştirdiklerini açıkladı: “90 bin Euro değerinde makine ihraç ettik. Bu da ülkemize döviz kazandıran önemli bir adım oldu.” Türk Cumhuriyetleri’ndeki 450 dönümlük bir sera projesi için de görüşmelerin sürdüğünü belirten Bozkurt, hedeflerinde Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat olduğunu söyledi.