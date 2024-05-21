Amerikalı kahve devi Derin Lezzetler'i satın alıyor

Kaliforniya merkezli bir özel kahve perakendecisi olan ve Nasdaq'ta da işlem gören Reborn Coffee, Türkiye merkezli lider bir artisan atıştırmalık ve dondurulmuş fırın ürünleri üreticisi olan Derin Lezzetler'in %55 çoğunluk hissesini satın almak için bir Niyet Mektubu imzaladığını duyurdu.

Reborn Coffee bu hamle ile sağlık bilincine sahip gıda pazarına genişlemeyi ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgelerine daha fazla nüfuz etme planlarında önemli bir adım atmış olacak.

Derin Lezzetler, kurulduğu 2015 yılından bu yana yüksek kaliteli glutensiz ve artizan atıştırmalıklar üretmekte.

Şirket, Starbucks, Caffe Nero, Gate Plus, Costa Coffee, Migros, Shell, Espressolab ve Coffy gibi dünya çapında tanınan markaları içeren güçlü bir dağıtım ağı geliştirerek ürünlerini dünya çapında kullanılabilir hale getirdi.

"Bu ortaklık ABD pazarındaki varlığımızı hızlandıracak"

Reborn Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Farooq Arjomand, "Bu Niyet Mektubu, ürün tekliflerimizi geliştirme ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılama vizyonumuzla mükemmel bir uyum içindedir. Derin Lezzetler'in sağlıklı gıda sektöründe kalite ve yeniliğe olan bağlılığı, işimize değerli bir katkı sunuyor. Ayrıca bu ortaklık, ABD pazarındaki varlığımızı genişletme planlarımızı hızlandıracak ve bu artizan ve sağlık odaklı ürünleri Amerikalı tüketicilerle buluşturacaktır" dedi.

Derin Lezzetler'in kurucusu Kerim Sukan, "Reborn Coffee ile güçlerimizi birleştirmekten ve bu yeni yolculuğa birlikte çıkmaktan heyecan duyuyoruz. Reborn Coffee'nin küresel erişimi ve kaliteye olan ortak bağlılığımızla, özellikle kârlı ABD pazarında kayda değer bir büyüme elde etmeye ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmaya devam etmeye hazırız" diye konuştu.