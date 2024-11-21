Anadolubank üst yönetim kadrosunu güçlendiriyor

Anadolubank; Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları, Finansal Kurumlar, Risk Yönetimi, Kredi Tahsis ve Veri Analitiği gibi kritik bölümlerin yönetimine, kendi alanlarında önemli tecrübelere sahip isimleri getirdi. Yeni yönetim kadrosuyla birlikte Banka, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yeni atılımlara imza atıyor.

Deneyimli isimlerle güçlenen yönetim kadrosu

Anadolubank'ın yeni dönem vizyonu ile kadrosunu güçlendirecek önemli atamalar gerçekleşti. Global ölçekte İnsan Kaynakları yönetimi konusunda, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi, Ford Otosan gibi büyük kurumlarda 25 yılı aşkın başarılı bir kariyere imza atan Nazlı Bıyıkbeyi İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı'na, bugüne kadar global ve yerli birçok üst segment markanın iletişim stratejilerini yöneten iletişim sektörünün deneyimli ismi Bahar Uysal Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı'na, Bankacılığa 1996'da Osmanlı Bankası Finansal Kurumlar Departmanı’nda başlayan, uluslararası bankacılık, dış ticaretin finansmanı, yurt dışı fonlama, muhabir bankacılık, finansal kurumlar ve ülke riski yönetimi konularında 30 yıla yakın yurt içi ve yurt dışı tecrübesine sahip İpek Tunç Finansal Kurumlar Bölüm Başkanlığı'na atandı.

Arkas Holding, Turklandbank ve Tekstilbank gibi önde gelen şirketlerde kilit roller üstlenen Sait Yılmazer, bankacılık sektöründeki 17 yılı aşkın deneyimiyle Anadolubank'ın Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevine getirildi. Bankacılık kariyerine 1999'da Pamukbank'ta başlayıp Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası gibi sektörün önde gelen kurumlarında kredi tahsis alanında önemli sorumluluklar üstlenen Burak Çelik Kobi Kredi Tahsis-2 Bölüm Başkanlığı’na; Burgan Bank, ING Bank va RaboBank'ta üst düzey görevlerde edindiği tecrübeleri beraberinde veri analitiği alanındaki derin bilgi birikimi ile Banka büyüme stratejilerine analitik yaklaşımlarıyla katkı sağlayacak olan Emel Özkan Gür ise Karar Destek Sistemleri ve Veri Analitiği Bölüm Başkanlığı görevine atandı.

Yenilikçi bankacılık vizyonu

Anadolubank, sektörün deneyimli isimlerini bünyesine katarak müşteri odaklı bankacılık anlayışını daha da güçlendirmeyi ve müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Yeni yönetim kadrosuyla birlikte Banka, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atmaya devam edecek.