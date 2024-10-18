Ankara’nın ikinci otomobil AVM’si Vega Otonomi faaliyete başladı

Hüseyin GÖKÇE

Yeni yatırıma ilişkin Vega Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çalışkan, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çalışkan ile Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık basın toplantısı düzenlediler. Bölge esnafını tek çatı altında toplayan Vega Otonomi’nin, Otonomi Ankara’dan sonra ikinci büyük sektörel yatırım olduğunu belirten Gökhan Çalışkan, banka, noter, ekspertiz gibi sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini bildirdi.

Vega Otonomi’nin kurulduğu arazinin sahibi Nata Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, Nata Holding’in 1969 yılında bu bölgede kurulduğunu hatırlatarak projenin otomobil sektörüne büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uzun ise 2016 yılından bu yana Esenboğa’da faaliyet gösteren Otonomi’nin sektöre bir disiplin getirdiğini, hem alıcı hem de satıcıların korunduğu sistemin işlediğini kaydetti. Otonomi’de olası anlaşmazlıkların kurdukları Disiplin Kurulu’nda çözülmesine gayret ettiklerini bildiren Uzun, bugüne kadar 600’ün üzerindeki anlaşmazlığın sadece iki tanesinin mahkemeye intikal ettiğini, kalanının kendi içlerinde çözüldüğünü vurguladı.

Otomotiv ticaretiyle ilgili yapılan düzenlemelerdeki aksaklıkları Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a aktardıklarının altını çizen Uzun, özellikle güvenli ödeme sisteminin tüketicileri koruyan bir konu olmakla birlikte pratikte sorunlar yaşandığını anlattı. Uzun ödemelerin altın vs gibi araçlarla veya vadeli yapılması halinde güvenli ödeme sisteminin işlevsizleştiğine dikkat çekerek, bunun sadece vatandaşların kendi aralarındaki alım satımlarda uygulanmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.