Arıkan Group, 2024 yılı ilk çeyreğinde %40 büyüdü

Saat sektöründeki bilgi, tecrübe ve başarısını gözlük sektörüyle pekiştiren Arıkan Group, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Perakende kanalındaki güçlü markası Konyalı Saat mağazalarında dünyaca ünlü saat ve gözlük markalarını tüketicileriyle buluşturan Arıkan Group’un ilk çeyrek reel büyümesi %40 olarak sonuçlanırken, bütçe gerçekleşmeleri %92’nin üzerinde seyretti.

Büyüme oranına en çok etki eden ürün grubu olan saat tarafı cironun %75’ini oluştururken, şirketin başarı grafiğini belirgin bir şekilde artırdı. Gözlük tarafı ise cironun geri kalan %25'ini oluşturarak, Arıkan Group'un çeşitlendirilmiş ürün yelpazesinde önemli bir rol oynadı.

“Yıl Sonunda %25’lik Büyüme Elde Etmeyi Hedefliyoruz”

Müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerle güçlenmeyi hedeflediklerini belirten Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, “İlk çeyrek sonuçları bize stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda doğru noktada olduğumuzu gösteriyor. Buradan yola çıkarak sene sonunda %25’lik bir büyüme elde etmeyi hedefliyoruz. Özellikle saat tarafındaki büyümede, sektörel gücümüzü global bir vizyonla buluşturmamızın çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Arıkan Group olarak bugün geldiğimiz noktada, Türk tasarımı saatleri tüm dünyaya satan bir şirket olarak konumlandık. Ülkemizde olduğu kadar, yurt dışında da önemli bir iş hacmimiz var. İlk çeyrek sonuçlarımıza, operasyonel verimliliğimizi artırmak için yaptığımız yatırımların da önemli katkısı oldu. Şirket olarak müşterilerimize ve paydaşlarımıza sağladığımız değeri artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Değişen tüketici taleplerine uyum sağlama, operasyonel verimliliği artırma ve inovasyonu teşvik etme konusundaki çabalarımızı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.