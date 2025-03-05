BEE’O Propolis, Amerika’da "En İyi Sağlık ve Güzellik Markaları" listesinde!

BEE’O büyük bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende sektörünün en önemli platformlarından biri olan RangeMe, "En İyi Sağlık ve Güzellik Markaları" listesini paylaştı ve en çok ilgi gören ilk 50 markayı sıraladı. Amerika’da BEE&YOU markasıyla bilinen BEE’O Propolis bu sıralamada 18. sırada yer aldı. Bu prestijli liste, ABD’de en çok ilgi gören 50 markayı belirleyerek, tüketici taleplerini, trendleri ve perakendecilerin yeni ürünlere olan ilgisini yansıtan önemli bir gösterge niteliğinde.

"Markamızın bu listede yer alması, küresel arenada güçlenmeye devam ettiğimizin önemli bir kanıtıdır"

Mass Market Retailers (MMR) Dergisi’nin Şubat sayısında ve online platformunda yayınlanan bu liste, önümüzdeki dönemde perakende mağazalarında öne çıkacak markaları belirleyen önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. BEE’O ve BEE&YOU CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu listede yer alma nedenleriyle ilgili olarak, “Öncelikle markamızın bu listede yer alması, küresel arenada güçlenmeye devam ettiğimizin önemli bir kanıtıdır. 12 yıllık uluslararası markalaşma yolculuğumuzda da attığımız adımların doğruluğuna da bir işarettir. 2013 yılında oğlumun bağışıklık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla başladığım bu yolculukta, Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak en önemli hedefimdi. Ülkemizin 75 bin arıcısı ve 12 bin bitki türüyle dünyanın önde gelen arıcılık ülkelerinden biri olduğunu bilerek, ülkemize Çin’den gelen propolisi yerli olarak üretmeye karar verdim. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ARI Teknokent’te kurduğumuz firmamızda sözleşmeli arıcılık modeliyle yerli propolis üretimini başlattık. Geliştirdiğimiz propolis damla (ekstrakt) ürünümüzle uluslararası patent almayı başardık. Ayrıca tıp fakülteleriyle yaptığımız ortak çalışmalarla da Anadolu propolisinin sağlık üzerine etkilerini 30’un üstünde klinik çalışmayla ispatladık. Geldiğimiz noktada, 10 bin 500 metre karelik GMP, BRS, IFS, FDA Onaylı tesisimizde, 0 doğal propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı zehri içeren 200’ün üzerinde katma değerli takviye edici gıda ve cilt bakım ürünleri üretiyor ve 37 ülkeye ihraç ediyoruz. Avrupa’nın en büyük propolis üretim tesisine sahibiz ve dünya çapında da alanımızda tanınan ve sevilen bir marka haline gelmeye başladık” dedi.

Sürdürülebilir üretim ve küresel başarı

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu noktada sözleşmeli arıcılık modeliyle çalışarak 20 binin üstünde arıcıyı desteklemekte ve en yüksek kalitede arı ürünlerinin üretilmesini sağlamaktayız. Bu model sayesinde, dünyada arı sayısının artması ve doğal bitki örtüsünün korunmasına katkıda bulunurken, sürdürülebilir tarımı da teşvik etmekteyiz. Bugüne kadar 90’dan fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Türkiye ve ABD başta olmak üzere 37 ülkede etkisi klinik çalışmalarla ispatlanmış sağlıklı ve uzun yaşamı destekleyen ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz.”



RangeMe'nin "en iyi sağlık ve güzellik markaları" listesinde yer almalarının yıllardır verdikleri emeklerin bir karşılığı ve Anadolu propolisini dünya çapında tanıtma hedeflerine ulaşmak adına daha büyük başarılara kapı aralayan bir adım olduğunu kaydeden Samancı, “Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize, iş ortaklarımıza, arıcılarımıza ve en önemlisi bize güvenen tüketicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.