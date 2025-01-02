LEGO yeni botanik setlerini görücüye çıkarıyor

İlk kez 2021 yılında tüketicilerle buluşan LEGO Botanik Setleri, sunduğu benzersiz yaratıcılık ve rahatlama duygusuyla hem LEGO tutkunlarını hem de bitkiseverleri büyüleyerek the LEGO Group’un en popüler ürünlerinden biri haline geldi. LEGO yapım parçaları ile her yaştan LEGO severe dekoratif bitki ve çiçekler inşa etme deneyimi sunan bu setler ayrıca, zihinsel farkındalık ve stresten arınma gibi arayışları olan yetişkinlerin gözdesi konumunda.

The LEGO Group, LEGO Botanik Setlerini kendi logosu ve yeni eklenecek ürünlerle yeni bir tema olarak ürün koleksiyonuna dahil etti. 2025 yılının başında dört yeni LEGO Botanik Seti, hem LEGO tutkunları hem de bitkiseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Duyurulan dört yeni set arasında LEGO® Botanik Pembe Çiçek Buketi, LEGO® Botanik Mini Orkide, LEGO® Botanik Şans Bambusu ve LEGO® Botanik Çiçek Aranjmanı yer alıyor. LEGO Botanik ürün portföyü, hem farklı bitki türlerini hem de LEGO fanlarının favori setlerini içeriyor. İster zarif orkide, ister minik sukulentler ya da bambaşka bir şey olsun, herkes için seçenekler mevcut. LEGO® Botanik setleri yaratıcılığı doğayla birleştirerek hem hobi olarak yapanlara hem de bitki tutkunlarına hitap eden benzersiz bir yapım deneyimi sunuyor.

LEGO Türkiye’den yeni iş birlikleri

LEGO Botanik Setleri’ne duyulan yoğun ilgi karşısında LEGO Türkiye ekibi de yeni işbirlikleri ile yeni projeler hayata geçirdi. Akasya’da bulunan LEGO Store ile LEGO Türkiye, şık bir iş birliğine imza atarak LEGO Botanik Koleksiyonu’na ev sahipliği yapan bir kiosku Akasya’da ziyarete açtı. LEGO Botanik ürün potföyünün tüm ürünlerinin görülebileceği LEGO Botanik Kiosku, 6 ay boyunca Akasya’da kalacak. LEGO Türkiye’nin bir diğer sürprizi de Beymen mağazalarında. 31 Aralık tarihine kadar Suadiye, Galataport, Zorlu’da bulunan Beymen mağazalarında, 6 Ocak tarihine kadar da İstinyepark Beymen Mağazası’nda yer alan LEGO Botanik Koleksiyonu yerleşimleri; yanından geçen herkeste LEGO yapım parçalarıyla çiçekler inşa etme arzusu yaratacak ve alışverişlerine keyif katacak.

LEGO® Botanicals Pembe Çiçek Buketi (10342)

Çiçekçilikle ilgilenenler, LEGO Botanik Pembe Çiçek Buketi (10342) setini inşa ederken rahatlayıp, günün stresinden arınabilir. Set, papatyalar, peygamber çiçeği, okaliptüs, kara mürver çiçeği, güller, düğün çiçeği, cymbidium orkidesi, yıldız çiçeği ve çan çiçeğini içeren 15 çiçek dalı ve yapraktan oluşuyor. Tüm dallar ayarlanabilir olup, LEGO tutkunlarının, ev veya ofis dekoru olarak kullanabilecekleri özel çiçek aranjmanları yaratmalarını sağlıyor. Çiçekler, ayrı olarak satılan diğer LEGO çiçek buketleriyle birleştirilerek daha büyük ve kişiselleştirilmiş bir çiçek aranjmanı oluşturulabiliyor.

LEGO® Botanicals Mini Orkide (10343)

Yetişkinler, LEGO® Botanik Mini Orkide (10343) setiyle yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilir. Bu set gerçekçi görünümüyle, açmış beş orkide çiçeği, birkaç tomurcuk ve yapraklardan oluşuyor. Set, terakota rengi saksı ve şık ahşap efektli bir kaide ile geliyır, böylece bitki meraklıları Mini Orkide’yi ev veya ofis dekoru olarak sergileyebilir ve doğanın huzurunu herhangi bir yaşam veya çalışma alanına taşıyabilir.

LEGO® Botanicals Şans Bambusu (10344)

Detaylarla dolu LEGO Botanik Şans Bambusu (10344), doğaseverlere huzuru ve şansı simgeleyen bir bitki inşa etme fırsatı sunuyor. Doğanın huzurunu yansıtan oldukça detaylı tasarlanan bu dekoratif bitki, üç yeşil bambu dalı ve çakıl taşlarından oluşuyor ve ahşap efektli kaidesi olan bir saksı ile birlikte geliyor. Mini Orkide ve Şans Bambusu, daha önce de çıkmış olan LEGO® Krizantem (10368) ve LEGO® Erik Çiçeği(10369) setleriyle birlikte geleneksel sanatta Dört Beyefendi olarak bilinen klasik dörtlüyü tamamlıyor.

LEGO® Botanicals Çiçek Aranjmanı (10345)

Yetişkinler, LEGO® Botanik Çiçek Aranjmanı setiyle yaratıcılıklarını geliştirebilir. Canlı renklerde çiçeklerle dolu olan setin içinde, kamelya, şakayık, ortanca, çöven otu, düğün çiçeği, bouvardia (ev yasemini) ve zambak bulunuyor. LEGO tutkunları, çiçekleri istedikleri şekilde düzenleyerek içlerindeki botanikçi ruhu keşfedebilirler. Çiçek Aranjmanı setinin kadeh şeklindeki vazosu, botanik severlerin setin görünümünü kişiselleştirmelerine ve diğer LEGO Botanik setlerini de ekleyerek farklı bir tasarım yaratmalarına olanak tanıyan akıllı pin sistemi içeriyor.

Yetişkinlerin %80’I; yaratıcı, el becerisi gerektiren aktivitelerin, TV izlemek gibi pasif eğlencelere kıyasla daha tatmin edici olduğunu belirtiyor. LEGO Botanik Serisi, yetişkinlere yaratıcılıkları için yeni bir alan ve zihinlerini yeni ufuklara açma fırsatı sunuyor.