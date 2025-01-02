Tavuk Dünyası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk lezzet noktasını açtı

Türkiye’nin ‘fast-casual’ restoran konseptindeki öncü markası Tavuk Dünyası, uluslararası büyüme hedeflerini bir adım daha ileriye taşıyarak ABD’deki ilk restoranını Gagawa markasıyla açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde elde ettiği başarıları, şimdi yeni bir kıtaya taşıyan Tavuk Dünyası, ABD’nin Virginia eyaletinin Tysons şehrinde, Tysons Corner alışveriş merkezinde hizmete girdi.

Türkiye’nin 56 şehrinde, 320 lezzet noktasında milyonlarca misafiri ağırlayan marka, KKTC’de 4, İspanya’da 11 ve Portekiz’de kısa bir süre önce açılan restoranının ardından şimdi ABD’deki lezzet tutkunlarıyla buluşarak global büyümesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“Global marka olma yolunda gurur dolu bir adım daha attık”

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, bu önemli gelişmeyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’den doğan global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında Gagawa markamızla Avrupa’daki yolculuğumuza Madrid’de açtığımız ilk restoranımızla başladık. Bugün, KKTC’de 4, İspanya’nın 7 farklı şehrinde 11 restoranımızla hizmet veriyoruz ve kısa bir süre önce Portekiz pazarına da giriş yaptık. Şimdi ise ABD pazarında yer almanın heyecanını yaşıyoruz. Virginia eyaletinin Tysons şehrinde, Tysons Corner isimli alışveriş merkezinde açılan restoranımızda misafirlerimizle buluşmaya başladık. Yeni bir kıtada yer almak bizim için yalnızca bir başlangıç. ABD’de de misafirlerimizle güçlü bir bağ kuracağımıza ve lezzetlerimizin beğeniyle karşılanacağına inanıyoruz.” Mumcu, Tavuk Dünyası’nın yurt dışı büyüme hedeflerini yeni lokasyonlarla desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, markanın uluslararası alandaki başarısını artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kültürel mirası modern bir perspektifle yaşatıyor

Tavuk Dünyası, Türk ve dünya lezzetlerini ustaca harmanlayarak kültürel mirası modern bir perspektifle yaşatmayı başarıyor. ABD gibi dünyanın en rekabetçi pazarlarından birine giriş yapan Tavuk Dünyası, bu adımıyla Türkiye’nin gastronomi sektöründeki küresel temsilcilerinden biri olma konumunu daha da güçlendirdi. Tysons Corner gibi prestijli bir lokasyonda açılan ilk ABD restoranıyla marka, benzersiz lezzetlerini yeni bir kitleyle buluşturarak dünya çapındaki yolculuğunu gururla sürdürüyor.