BVS Cranes Bülbüloğlu Vinç, TURQUALITY®’ye dahil oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülbüloğlu Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu, TURQUALITY® Marka Destek Programı’na dahil olmalarının, yarım yüzyıla yaklaşan tecrübeyle global çapta sektör liderlerinden biriyken, daha iyi bilinen marka olma hedefinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bülbüloğlu, programın sadece sağladığı destekle değil, Türkiye’nin en seçkin markalarının yer aldığı bu değerli aileye katılmaları açısından da büyük anlam taşıdığını bildirdi.

Almanya, Avusturya, İsviçre, ABD gibi ülkelerdeki satış ve servis merkezleriyle 6 kıtada 90’ı aşkın ülkeye ulaşan ihracatla sektöre yön verdiklerini belirten Önder Bülbüloğlu,

“Ancak hedeflerimiz burada bitmiyor. Halihazırda var olduğumuz pazarlarda markamızı daha ileri taşımak ve yeni pazarlarda Türk mühendisliğini tanıtmak için stratejik adımlar atmaya devam edeceğiz. TURQUALITY® programı, bu yolculuğumuzda önemli bir itici güç olacak” dedi.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya devam edeceklerini kaydeden Bülbüloğlu, “BVS AR-GE Merkezi ve BVS Akademi’deki güçlü mühendislik altyapımızla, bilim ve teknoloji ışığında geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. TURQUALITY® programı kapsamında global marka yolculuğumuzda yeni bir kilometre taşını geride bırakırken, Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya taşımaya devam edeceğiz. 'Dünyanın her yerinde, dünyanın yükünü kaldırmaya' kararlıyız.” Diye konuştu.

1985 yılından bu yana faaliyet gösteren BVS Cranes, 500 personelle 100 bin m2 alanda yaptığı üretimi 90’ı aşkın ülkeye ihraç ediyor. şirket 2023 yılında halka açılan ilk ve tek vinç üreticisi oldu.