Çelik sektörünün ihracat şampiyonları açıklandı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 23 farklı kategoride ihracat şampiyonlarını açıkladı.

Tüm ürünler kategorisinde ilk üç sırada Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. ve Diler Dış Ticaret A.Ş. yer aldı.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, sektörü etkileyen olumsuzluklara karşın yeni pazarlar stratejisi ile ihracatta büyümenin devam ettiğini ve bu yılı 16,5 milyar dolarla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Aslan, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen, sektörümüzün uluslararası arenada konumunu daha da güçlendirerek gelecekte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine ve hedeflerimizi aşacağımıza gönülden inanıyorum. Ülkemizi uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma taşıyan ihracat ailemizin her bir üyesini ayrı ayrı tebrik ederek başarılarının katlanarak artmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Çelik İhracatının 2023 Liderleri sıralamasına giren ilk üçteki firmaların isimleri ve sektörleri aşağıda yer alıyor;

Tüm ürünler

1. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

2. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

3. Diler Dış Ticaret A.Ş.

İnşaat Çeliği

1. Diler Dış Ticaret A.Ş.

2. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

3. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Profil

1. Mescier Dış Ticaret Anonim Şirketi

2. Kibar Dış Ticaret A.Ş.

3. Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi

Alaşımlı Çelik

1. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş.

3. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tel

1. BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

3. Bekaert Çelik Kord Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bağlantı Elemanları

1. Net Civata ve Vida Sanayi A.Ş.

2. Çetin Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Teknik Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İnşaat Aksamı

1. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

2. Uzay Konstrüksiyon Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Zeman Çelik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çivi-Zincir

1. Sertel Vida Metal A.Ş.

2. Beksan Çivi Tel Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Ecedor Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paslanmaz Yassı

1. Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

2. Nikel Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yarı Mamul

1. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

3. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Soğuk Çubuk

1. Has Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Kalibre Çelik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Filmaşin

1. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

2. Yücel Boru İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.

3. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Paslanmaz Uzun

1. Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Nikel Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Salda Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıcak Yassı

1. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

2. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

3. Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

Soğuk Yassı

1. Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.

2. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Ticaret A.Ş.

3. Gazi Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yassı Kaplama

1. Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.

3. Yıldızdemir Çelik Sanayi A.Ş.

Boyuna Dikişli Boru

1. Yücel Boru İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.

2. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Ümran Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Spiral Dikişli Boru

1. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

2. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Hatboru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

En Yüksek Birim Fiyat

1.Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Evas Ev Aletleri Sanayi A.Ş.

3. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

Büyük Ölçek İhracat Artış

1. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

2. Ümran Çelik Boru Sanayi A.Ş.

3. Boskay Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Büyük Ölçek En Fazla Ülkeye İhracat

1. Yücel Boru İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.

2. Mescier Dış Ticaret A.Ş.

3. Diler Dış Ticaret A.Ş.

Orta Ölçek İhracat Artış

1. Hatboru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Stad Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3. Işık Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Orta Ölçek En Fazla Ülkeye İhracat

1. Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

3. Işık Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.