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Coca-Cola beklentilerin üzerinde ciro açıkladı

Coca-Cola ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde ciro elde etti.

Haber Merkezi
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Coca-Cola beklentilerin üzerinde ciro açıkladı
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Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden biri olan Coca-Cola, ikinci çeyrekte 12,4 milyar dolar gelir elde etti. Analistler 11,76 milyar dolar gelir öngörüyorlardı.

Hisse başına kar 56 cent olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 84 cent seviyesinde gerçekleşti.

Şirket 2024 yılının tamamında düzeltilmiş hisse başına karının yüzde 5-6 büyümesini, gelirlerde organik büyümenin yüzde 9-10 olmasını bekliyor.

Daha önce gelirlerde büyüme beklentisi yüzde 8-9 ve hisse başına kar büyüme beklentisi yüzde 4-5 olarak duyurulmuştu.

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