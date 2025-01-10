Daikin, ürünlerine yapay zekayı entegre ederek iklimlendirme sektörüne yön veriyor

İklimlendirme sektörünün 100 yıllık öncü markası Daikin, kurulduğu günden bugüne geliştirdiği teknolojilerle sektörüne değer katmaya devam ediyor. Misyonu gereği kullanıcılarının en iyi hizmeti alması için çalışmalarını sürdüren marka, iklimlendirme sistemleri için yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirerek çevresel etkileri en aza indirirken hava kalitesini de en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Yapay zeka teknolojisini de yakından takip eden Daikin, ürün ve hizmetlerine bu teknolojiyi entegre ederek kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarma hedefiyle ilerliyor. Buluşları ve patentleriyle sektörüne öncülük eden Daikin, ürünlerinde gelişmiş dijital teknolojilerin yanı sıra Daikin mAP, Daikin Eye, Daikin Cloud, IEQ Sensor gibi birçok yapay zeka destekli uygulamayla birlikte uzaktan ve akıllı kontrol sistemlerini de yoğun olarak kullanıyor.

İklimlendirme sisteminizi telefonunuzdan kontrol edin

Daikin kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla geliştirdiği teknolojik ve yapay zeka destekli uygulamalarla iklimlendirme deneyimini konforlu ve kolay hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen Onecta uygulaması, klimaların akıllı telefonlardan kontrol edilmesine imkan tanırken, sesli kontrol özelliğiyle de hızlı ve kolay kullanım imkanı sunuyor. Daikin’in klimalara özel bir diğer özelliği Daikin Eye, hareket algılama sensörleri kullanarak verimlilik ve konforu en üst düzeye çıkarıyor. Daikin Eye’da bulunan varlık sensörü yani odadaki hareketi algılayan sensör, odada kimseyi belirlemezse ayar noktasını ona göre ayarlayarak kullanıcıya yüzde 27’ye varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca hava akışını otomatik olarak insandan uzağa doğru yönlendirdiği için konfor düzeyini artırıyor, tavan ile zemin arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlıyor.

Bir diğer hayat kolaylaştıran ürünü Madoka Assistant, akıllı telefonlar üzerinden klimalara gelişmiş ayarlar yapmaya olanak tanıyarak sistemi daha ayrıntılı yönetme becerisi sağlıyor. Daikin tarafından kombilerinde kullanılan yapay zeka destekli Daikin D-Sense Online Modülasyonlu Termostat ise kombinin uzaktan kontrolüne olanak tanırken, pencere açık kaldığında kombiyi kapatabiliyor ve pek çok özelliğinin yanı sıra hata sinyallerini cep telefonuna bildiriyor.

Akıllı ürünlerle daha fazla konfor ve tasarruf

Daikin, geniş ürün yelpazesiyle her türlü iklimlendirme ihtiyacına yanıt veren çözümler sunuyor. Ev ortamları için tasarlanan kompakt cihazlardan büyük ölçekli ticari sistemlere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Daikin, tüm ürünlerini son teknoloji ve yapay zeka destekli akıllı uygulamalarla donatıyor. Kullanıcı dostu özelliklerle zenginleştirilen bu ürünler, müşterilere en üst düzeyde konfor, verimlilik ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyerek sektörde fark yaratıyor.

Soğutucular ve Air Handling Units’lar (AHU/Klima Santralleri) için geliştirilen yeni mobil uygulama Daikin mAP, ünite kontrolcüsüne doğrudan erişerek iletişim ve kontrol sağlıyor. Bir diğer Daikin uygulaması Daikin iCM, soğutma grubu kapasitesini ve yükünü çalışma talebine göre kontrol ederek enerji tasarrufu sağlıyor. A'dan Z'ye eksiksiz bir kontrol sistemiyle maksimum performans ve güvenilirliğin yanı sıra, uzaktan takip ve kontrol imkanı da veriyor. Bulut tabanlı bir uzaktan izleme ve kontrol sistemi olan Daikin on Site uygulaması sayesinde kullanıcılar, soğutma grupları ve klima santrallerine istedikleri zaman istedikleri yerden erişebiliyor.

Daikin, kullanıcılarının konforunu sağlamak ve bina yaşam döngüsü boyunca çevresel performansı optimize etmek için HVAC sistemlerini uzaktan kontrol etmelerini sağlayan web tabanlı bir uzaktan izleme ve servis çözümü olan Daikin Cloud Plus’ı oluşturdu. Daikin Cloud Plus, kullanıcıların HVAC sistemlerini her yerden yönetmesine, optimize etmesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor.