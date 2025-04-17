Denizli Tekstil Makineleri Fuarı 5.kez kapılarını açacak

İzgi Fuarcılık tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi EGS Park Fuar alanında TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzni ve Denetiminde, Denizli Ticaret Odası himayelerinde, DSO-Denizli Sanayi Odası, DENİB-Denizli İhracatçılar Birliği, DETGİS-Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği, BASIAD-Babadağlı Sanayici İş İnsanları ve MAKSİAD- Denizli Makine Sanayicileri Derneği destekleriyle 7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tekstil ve hazırgiyim üretiminde kullanılan makinelerin yanı sıra tekstil kimyasalları, tekstil test ve laboratuvar cihazları, Nakış Makineleri gibi ürünlerin sergilendiği EGE TMF Fuarı büyük bir sınav vermeye hazırlanıyor.

Özellikle tekstil ve hazırgiyim üretiminin başta Mısır ve Fas gibi ülkelere kaymasıyla sıkıntılı günler yaşayan makine ve teknoloji üreticilerinin iç pazardaki yatırımları görmesi için de büyük bir test verecek.

İzgi Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre iki yıl aralıklara 2017 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan fuarda sektördeki gerilemenin fuara yansıdığı görüşü hakim. Sektörün geleceğinin ve geleceğe yönelik beklentilerin rahat bir şekilde test edilebileceği fuarda Paneller ve seminerlerle ziyaretçi ve katılımcılara maksimum fayda amaçlanırken, Denizli’de ve bölgede üretim yapan işletmelerin fuarı yakından takip etmesi beklenmekte.