Çiftçilerin zararı büyük: Adana Çiftçiler Birliği, destek paketi talep etti

İSTANBUL-EKONOMİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlere devam edebilmesi için alınması gereken acil önlemleri sıraladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe teşkilatlarınca hazırlanacak zarar tespit raporları doğrultusunda harekete geçilmesi gerektiğini belirten Doğru’nun kamuoyuyla paylaştığı talepler şöyle:

1- Ziraat Bankası kredi üst limitlerinin ve krediye konu ürünlerin maliyet baremlerinin artırılması.

2- Dondan etkilenen çiftçilerin, ÇKS’ye kayıtlı zarar gören ürünleri için kullanılan kredilerin vadesinin bir yıl uzatılması.

3- 2025 mahsulü donan çiftçilere, yaz aylarında meyvesiz kalan ağaçların bakımı için ilave kredi sağlanması.

4- 2024 yılına ait tüm tarımsal destek ödemelerinin öne çekilmesi.

5- Dondan zarar gören üreticilerin SGK ve vergi borçlarının bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesi.

6- 2025 yılı tarımsal sulama bedellerinde, 2023’te olduğu gibi yüzde 50 oranında destek uygulanması.

7- Çiftçilere, pandemi sürecinde olduğu gibi KGF kaynaklı düşük faizli işe devam kredisi sağlanması.

8- Tek yıllık ürünleri zarar gören üreticilere, yeniden ekim yapabilmeleri için acilen tohum ve fide desteği verilmesi.

9- Ağaçlarını kaybeden çiftçilere, fidan yenileme desteği sağlanması.

10- Don riskiyle mücadelede etkili olan don pervanesi alımı için KKYDP ve IPARD destek başvuru sürelerinin uzatılması ve bu yatırımların Toprak Koruma Kurulu izninden muaf tutulması.

11- TARSİM hasar tespit raporu tamamlanan çiftçilere, poliçe bitiş süresi beklenmeksizin tazminatların acilen ödenmesi.

Mutlu Doğru, bu desteklerin bir an önce hayata geçirilmesi durumunda hem mevcut zararın hafifletileceğini hem de çiftçilerin önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde hazırlanabileceğini ifade etti.