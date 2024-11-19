DİA Yazılım ilk 9 ayda yüzde 100 büyüdü

2024 yılının en zor noktalarından birinin işletmelerin yatırımları bekletmeleri olduğunu vurgulayan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Yılın ilk 9 ayında bunun etkilerini gördük. Fakat bulut teknolojisiyle işletmelerin maliyetlerini azaltmada önemli bir rol oynadığımız için, dijitalleşme yatırımı arayışında olan işletmelerin ilk tercihi olduk. Dolayısıyla 2024’ün ilk 9 ayında TL bazında %100’ün üzerinde büyümeyi başardık. DİA Yazılım artık KOBİ’lerin de üzerinde, holding seviyesinde şirketlere hizmet verebilen bir bulut ERP yazılımı olarak öne çıkıyor. Başarısını da referans olarak sunabileceği binlerce firmayla gösteriyor.” dedi.

"Hizmet enflasyonunun artması firmaları etkiliyor"

%100’ün üzerinde büyümeye karşı daha fazla artan yazılım geliştirme maliyetleri ile de karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Onay, “Hizmet enflasyonu geçtiğimiz dönemde daha hızlı arttı ve diğer kalemlere nazaran daha geç ve yavaş düşmesi bekleniyor. Bu da bizim gibi hizmet sektöründe olan firmaları etkiliyor. Yüksek teknoloji geliştiren bir şirket olarak güçlü satış rakamlarına ulaşmaya, potansiyel müşterilerimizle bir araya gelmeye, mevcut müşterilerimizle dijitalleşmeye daha fazla adım atmaya devam ediyoruz. İlk 9 ay herkes için zor geçse de, bizim gibi teknoloji ve yazılım sektöründeki firmalar büyümesini sürdürmeyi başarabiliyor.

Şirketlerin çoğu yeni yıla yeni bir yazılımla girmeyi hedefler. Yeni yılda dijitalleşmek ve verimliliklerini artırmak gibi adımlar atmak isterler. Bu yüzden bizim için yılın son çeyreği her zaman en hızlı çeyrektir. Yıllık lisans satışlarının yaklaşık yarısı son çeyrekte gerçekleşir ve tüm iş ortaklarımız ile hizmet verdiğimiz ekosistem hem yılın son çeyreğinde hem de yeni yılın ilk çeyreğinde KOBİ'lere yoğun hizmet verdiği bir dönem geçirir. Biz hem bulut ERP ürünümüzle hem sahip olduğumuz altyapımızla 2024’ün son çeyreğini yine güçlü geçireceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

"2025 yılında yenilenmiş bulut altyapımız ile çözüm çeşitliliğimizi artırmayı planlıyoruz"

2025 yılı hedeflerinden de bahseden Onay, “2024 yılını DİA’da çözüm kütüphanemizi ve altyapımızı güncelleme yılı ilan etmiştik ve bunu gerçekleştirdik. 2025 yılında yenilenmiş bulut altyapımız ile çözüm çeşitliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Öte yandan yeni yılda planlarımızda olan birçok modül geliştireceğiz, mevcut modüllerimizi zenginleştireceğiz ve KOBİ’lerin hizmetine sunacağız. Ürün çeşitliliğindeki artan zenginlik muhakkak bize yükselen satış rakamları olarak geri dönecektir. Ama hem Türkiye’nin hem de tüm dünyanın içerisinde bulunduğu global ekonomik ortam elbette bizim için de bir tehdit olmaya devam edecek.

"2025 yılında ilk hedefimiz İnsan Kaynakları Yönetimi çözümümüzü DİA Bulut ERP içerisinde hizmete sunmak"

2025 yılında dünya genelinde pandeminin ve savaşların yarattığı yüksek enflasyon ortamının sakinleşeceğini, faizlerin buna bağlı olarak düşeceğini ve ekonomik canlanmanın yaşanacağını düşünüyorum. 2025 yılında ilk hedefimiz İnsan Kaynakları Yönetimi çözümümüzü DİA Bulut ERP içerisinde hizmete sunmak. Aynı zamanda DİA Süreç Yönetimi çözümümüz tarafında da enterprise seviyede hizmet verebilecek modülümüzü hizmete sunuyor olacağız. İş ortaklarımızdan gelen talepleri

de her zaman değerlendirmeye ve planlarımız arasına almaya devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.