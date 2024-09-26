Doğan Holding, DMC'nin Fransız şirkete satışını tamamladı: İşte satış fiyatı
Doğan Holding, yakın zamanda Doğan Burda Dergi Grubu'nun satışının ardından, Doğan Müzik Yapım'daki (DMC) kalan yüzde 40 hissesini 38,2 milyon euro bedelle Fransız Believe International'a devrederek şirketin tamamını elden çıkardı.
Doğan Holding (DOHOL) Doğan Müzik Yapım ve Ticaret’te kalan paylarını Believe International’a devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada DOHOL’ün dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.’nin sahip olduğu 40%’lık kalan paylarının Believe International’a devrinin 38,2 milyon avro bedelle tamamlandığı ifade edildi.
Believe International, Doğan Müzik Yapım’ın 60% oranındaki paylarını dolaylı bağlı ortaklık DMC Invest B.V.’den 21 Temmuz 2020’de satın almıştı.
Doğan Burda Dergi Grubu'nu da satmıştı
Doğan Holding geçtiğimiz aylarda da Doğan Burda Dergi Grubunu'nu 10 milyon dolar bedelle ‘Rie-Pie’ yatırım fon grubuna satmıştı.