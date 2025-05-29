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Dove, yeni ürünlerden oluşan “Sugar Cookie” serisini satışa sundu

Tatlı kurabiye kokulu, cıvıl cıvıl Dove Sugar Cookie serisi, duş köpüğü, sıvı sabun ve duş jelinden oluşan 3 farklı ürünle raflardaki yerini aldı. Yeni serinin reklam filmi, tüketicileri tüm tatlılığıyla Dove Sugar Cookie serisinin pembe dünyasına davet ediyor.

Haber Merkezi
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Dove, yeni ürünlerden oluşan “Sugar Cookie” serisini satışa sundu
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Dove, yeni Sugar Cookie serisi ile cilt bakımına tatlı bir dokunuş katıyor. Tatlı kurabiye kokusuyla ön plana çıkan ve yeni reklam filmiyle birlikte raflarda da yerini alan Dove Sugar Cookie serisi, tüketicilerin duş rutinine yepyeni bir soluk getiriyor. Dove’un bu yeni serisi; içerik ve tasarımıyla dikkat çekerken, duş rutinlerine tatlı ve eğlenceli bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi olacak gibi görünüyor.

Serinin ana ürünü Dove Sugar Cookie duş köpüğü, kullanmadan önce çalkalanıp şişeyi dik tutarak direkt avuç içine sıkılıyor, lif gerektirmeden ıslak vücuda uygulanıyor ve ardından ılık su ile durulanıyor. Dove duş köpüğü, Dove duş jeline kıyasla 10 kat daha yoğun köpüğü ve nemlendirici içeriği ile banyodan sonra cildin nemli kalmasını ve yumuşacık olmasını sağlıyor.

Dove Sugar Cookie duş jeli, üçlü nemlendirici içeriği sayesinde cildi tek bir duşta bile besliyor. Ayrıca, el veya banyo lifi üzerine dökülüp köpürtülerek rahatlıkla uygulanabiliyor. 

Serinin bir diğer ürünü Dove Sugar Cookie sıvı sabun ise; cilt ile uyumlu ph değeri, ¼ nemlendirici içerikli formülü ile ellerinizi nazikçe temizlemenin yanı sıra nemlendiriyor, cildin daha yumuşak görünmesini sağlıyor.

 

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