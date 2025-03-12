EDER Sözcüsü Gökhan Göksel: Sosyal medya üzerinden ticaret hızlı büyüyor

ANKARA (EKONOMİ)

E Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü ve Projesoft Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göksel yaptığı yazılı değerlendirmede yaygın sosyal medya mecralarının milyarlarca kullanıcıya ulaştığına ve bunların satış kanalları olarak kullanıldığına dikkat çekerek, sadece ABD’de sosyal medya üzerinden yapılan kişi başına yapılan ticaretin 2023’te 627.8 dolar olduğunu, 2027’de ise 1223.7 dolara çıkacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Göksel, yine ABD’de 25 yaş altı kullanıcıların yüzde 60’ından fazlasının sosyal ağlar üzerinden alış-veriş yaptığına dair bilgiye işaret ederek, hızlı büyüme potansiyeline dikkat çekti.

ABD S-Ticaret deneyiminde “influencer” etkisine vurgu yapan Gökhan Göksel, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 90’ının bir ürünü influencer nitelikli kişinin kullandığını gördükten sonra satın aldığını belirtti. Küresel çapta faaliyet gösteren bazı sosyal medya platformlarının kullanıcılarına fiyat takibi, anında satınalma gibi özellikler sunduğunu ve bunun anlık satınalma duygusunu tetiklemede etkili olduğunu belirten Göksel, “Bu yenilikler sayesinde sosyal platformlar, kullanıcıların satın alma dürtüsünü gerçek zamanlı olarak tetikleyebiliyor. Öte yandan bu uygulamalarla toplanan veriler de işletmelere hedef müşteri kitlelerini çok daha isabetli bir biçimde belirleme imkânı sunuyor” görüşünü vurguladı.

ABD’de Çin merkezli bir video temelli sosyal medyanın yasaklanma girişimlerinde bu tür platformlar üzerindeki ticareti kontrol etme niyetinin de bulunduğunu ileri süren Gökhan Göksel, bu alandaki küresel büyümenin ülkelerin dikkatini çektiğini savundu.

S Ticaret’in elektronik ortamdaki alış-verişte bir dönüşüme işaret ettiğini belirten Göksel, “Bu dönüşüm, pazarlamadan lojistiğe, influencer satışlarından canlı yayınlara kadar iş modellerinin yeniden şekillenmesini gerektiriyor. Markalar, geleneksel e-ticaret yaklaşımlarını gözden geçirerek sosyal medya üzerinde oluşan alışveriş beklentilerine karşılık vermenin yollarını aramalı” ifadelerini kullandı.

S Ticaret için ipuçları

E Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Gökhan Göksel, bu kanaldan satışların artırılması için bazı ipuçları da verdi. Müşteri verilerinin analizi, ürün sayfalarının uyumlu olması, satın alma süreçlerinin kolaylaştırılması-adımların kısaltılması, ürün görsellerinin çeşitlendirilmesini önerdi. Ayrıca, anket, canlı yayın, soru-cevap oturumları, etkileşimli hikayeler gibi interaktif özelliklerden yararlanmayı, kullanıcı yorumlarını öne çıkarmayı, influencer işbirliği, kampanyalar düzenlemenin satışları artırabileceğini vurguladı. Bunlara ilave olarak, sosyal medya analiz araçlarının kullanılmasını ve satış ekiplerinin bu ticaret için eğitilmesini önerdi.