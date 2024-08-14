EN YAKIT 40 yeni şarj istasyonu açacak

GAZİANTEP

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan EN YAKIT, 'her 200 kilometrede bir şarj istasyonu' hedefi doğrultusunda yeni yatırımlara soyundu. Şirket eylül ayı sonuna kadar özellikle ihtiyaç olan bölgelerde 40 yeni şarj istasyonu daha açacak. EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses araç sahiplerinin sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek daha önce Adana-İstanbul Yolu gibi kritik öneme sahip noktalarda elektrikli araç sahiplerinin imdadına yetiştiklerini hatırlattı.

Yaptıkları araştırmalar neticesinde araç sahiplerinin istekleri doğrultusunda eylül ayı sonuna kadar 40 yeni istasyonu daha hayata geçireceklerini belirten Şenses "EN YAKIT olarak Türkiye’nin dört bir yanını, tamamı Yüksek Hızlı (DC) şarj istasyonlarımızla kapsamaya devam ediyoruz. Edirne'den Cizre'ye, Samsun'dan Antalya'ya elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet veriyoruz" dedi.

EN YAKIT daha önce, Adana-İstanbul Yolu'nda karşılıklı bulunan iki dinlenme tesisine şarj istasyonu kurarak araç sahiplerinin kesintisiz ve özgürce seyahat etmesinin yolunu açmıştı. EN YAKIT geçmiş bayram tatillerinde de yaşanan trafiği dikkate alarak Aydın, Alanya, Antalya gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde şarj istasyonu sayısını artırmıştı.