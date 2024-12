Esas Gayrimenkul, “Best Workplaces for Innovation By All” listesinde bir kez daha yer aldı

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul şirketlerinden Esas Gayrimenkul, inovasyona öncülük etme konusundaki başarısını kanıtladı. Şirket içerisinde sunduğu yenilikçi iş yeri deneyimini ve ekipler arası iş birliği ortamını destekleyen kapsayıcı çalışmalarıyla, Great Place To Work® tarafından açıklanan “Best Workplaces for Innovation By All™ 2024” listesinde yer aldı. Kapsayıcı bir yaklaşımla çalışanlarının fikirlerini organizasyon kültürüne entegre eden, çalışanları dahil ederek, daha yenilikçi bir kültür oluşturan şirketlerin yer aldığı “Innovation By All™ listesi, organizasyon içerisinde çalışanların yenilikçi bir iş yeri deneyimini nasıl yaşadıklarına, yöneticilerin çalışanların fikirlerini önemsemesine ve ekipler arası iş birliği varlığının somut çıktılara dayanmasına odaklanarak oluşturuluyor.

"Best Workplaces for Innovation By All™ 2024” listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz"

Great Place To Work® tarafından açıklanan “Best Workplaces for Innovation By All™ 2024” listesinde yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Esas Gayrimenkul İnsan ve Kültür Kıdemli Direktörü Aslı Kemal, “Esas Gayrimenkul’ün önemli değerlerinden biri olan inovasyon kültürünün şirket içerisinde yaşatılmasını ve sahiplenilmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda; inovasyon yönündeki adımlarımızın ve bu adımlar kapsamında ekiplerimizin süreçlere dahil edilmesinin Great Place To Work tarafından takdir görmesi bizim için çok kıymetli.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “İnsan ve kültür stratejilerimizi oluştururken ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda, çalışma arkadaşlarımızın değerlerimizi sahiplenerek çalışmaktan keyif aldıkları, kendilerini ve işlerini geliştirdikleri, iş birliği içerisinde çalıştıkları ve kendilerini değerli hissettikleri, güven odaklı, yenilikçi bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ideal ortamın oluşmasına katkı sağlayan yönetim ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”