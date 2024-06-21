FDY Otomotiv, yurt dışında markasını büyütmeyi hedefledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

2012 yılından bu yana motorlu araçların yedek parçaları üzerine Konya’da üretime devam eden FDY Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tokmak, yeni yatırımları ve markalaşma yolunda atıkları adımlar hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne bilgi verdi.

Konya Arlı Sanayi Sitesinde 1200 metrekare kapalı alanda, 13 kişilik uzman bir ekiple DSG7 şanzıman parçaları ve tarım makineleri yedek parçalarının üretimine devam ettiklerini belirten Fettah Tokmak, yaklaşık iki yıl önce başladıkları ihracat çalışmalarıyla bugün başta Brezilya olmak üzere toplam 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firma haline geldiklerini belirtti.

Toplam cironun yüzde 25’i ihracattan

Sadece Türkiye’de değil globalde de markalaşmak için yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Tokmak, “2023 yılında yaptığımız yatırım ile makine parkurumuza iki adet CNC makine daha ekledik. Böylece toplam 10 adet CNC makine ve birçok özel ekipman ile yaklaşık 30 bin parça üretimi gerçekleştirdik. 2024 yılının ilk 6 ayında ise aylık 5 bin parça üretimi ile geçen yılın rakamlarını şimdiden yakaladık. Yapacağımız yatırımlarla üretimdeki hızımızı artırarak yılsonuna kadar geçen yılki üretimimizi iki katına ulaşmayı istiyoruz. Son iki yıldır ihracat tarafında da çok güzel işler yapıyoruz. Brezilya ve Azerbaycan’da distribütörlüklerimiz var. Onlara da her türlü desteği buradan vererek markamızı yurtdışında tanıtmak ve kurumsallaşmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 2023 yılında toplam 30 milyon TL ciro elde ettiklerini söyleyen Tokmak, cirolarının yüzde 25’ini ihracattan karşıladıklarını da sözlerine ekledi.

“İhracatçı firmalara devlet desteği şart”

Yatırımlarla birlikte ürün gamını da artıracaklarını ifade eden Fettah Tokmak, “Firmamız ağırlıklı olarak Volkswagen grubunda kullanılan DSG7 şanzıman parçalarının üretimin yapıyor. Önümüzdeki süreçte farklı marka otomobil gruplarında kullanılabilen “selespeed” dediğimiz DSG7 şanzımanın farklı bir versiyonunun da üretimine geçeceğiz. Ar-Ge’sini tamamladığımız bu ürünün patent ve marka tescil belgelerini aldık. Bu ürün gamıyla birlikte satış rakamlarımızı da artırmayı planlıyoruz” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bölgeye ihracatı durma noktasına getirdiğini söyleyen Tokmak, “Özellikle bizim gibi yeni firmalara ihracat konusunda ve yurtdışı fuarları bazında devlet desteğinin artması gerekiyor. Bugün Rusya’da bizim için çok büyük bir potansiyel var. Fakat Amerika’nın koyduğu ambargolar nedeniyle bu potansiyeli değerlendiremiyoruz. Bu sebeple fabrikasını kapatmak zorunda kalan firmalar oldu. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor ki ihracat hız kazansın” ifadelerini kullandı.