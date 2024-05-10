Fiat'tan Egea modellerinde geçerli takas kampanyası

FIAT, Egea’ya mayıs ayı boyunca geçerli olacak takas kampanyasını ve bu kapsamda sunulan avantajlı finansman koşullarını duyurdu.

Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla, 0 kilometre Egea’ya sahip olabilecekler.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada, Egea Sedan 969 bin 900 TL’den Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL’den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Tercihini takas kampanyasından yana yapmayanlar ise 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanımı gerçekleştirebiliyorlar.

"Fiat Online” üzerinden gerçekleşen Egea siparişlerinde, ek olarak uzatılmış garanti hediye edildiği ve garanti süresinin 1 yıl ilave ile 6 yıla yükseltildiği aktarıldı.