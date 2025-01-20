Finansal Teknoloji Şirketi Architecht’e iki üst düzey atama

Türkiye’de ve yurtdışında birçok banka ve finans kurumunun uçtan uca finansal teknoloji süreçlerini tasarlayan ve bankacılık sektörünün en önemli teknoloji sağlayıcılarından biri olan Architecht, büyümeye devam ediyor. Finans dünyasına sunduğu global ürünler ve her geçen gün artan müşteri portföyü ile 2024’ü Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak kapatan Architecht, yeni yıla iki üst düzey atamayla merhaba dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; yeni nesil teknolojilerin takibi ve tüm uygulamalara yaygınlaştırılması, açık bankacılık ve yeni iş modellerine uygun olarak alt yapının sürekli güncel tutulması, üretken yapay zeka odağının gelecek dönemlerde arttırılarak tüm şirkete yaygınlaştırılması amacıyla Kurumsal Mimari ve Yapay Zeka adında yeni bir genel müdür yardımcılığı kurulduğu aktarıldı. Dijital Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürü Zeynep Erdoğan, organizasyondaki bu yeni pozisyona Kurumsal Mimari ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Architecht Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yasemin Tekşen Altaş’ın Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürlüğüne transfer olmasıyla birlikte Kartlı Sistemler Geliştirme Müdürü Derviş Kanbur, Architecht’in yeni Genel Müdür Yardımcısı oldu. Kanbur, yeni dönemde Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Zeynep Erdoğan kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden 2005 yılında mezun olan Erdoğan, aynı yıl Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grubunda Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. İş yaşamında, başta bankacılık teknolojik dönüşüm projeleri olmak üzere birçok finansal projenin hayata geçirilmesinde kritik görevler üstlenmiştir. 2014 yılında Doğuş Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisansını tamamlayan Zeynep Erdoğan, 2013 yılından itibaren dijital bankacılık ve uygulama geliştirme alanlarında birçok farklı ekibi yönetmiştir. Liderlik ettiği projelerde, kullanıcı deneyimini ön planda tutan yenilikçi dijital altyapılar ve çözümler geliştirilmesine öncülük etmiştir. Yalova Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak akademik alanda bilgi paylaşımında bulunmaktadır. 2022 yılında Architecht ile Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri ekiplerinin güçlerini birleştirdiği dönemde Dijital Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Erdoğan, 2025 Ocak ayından itibaren Kurumsal Mimari ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Derviş Kanbur kimdir?

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden 2009 yılında mezun olan Kanbur, 2011 yılında Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grubunda Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ödeme Sistemleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları bölümlerinde çeşitli projelerde görev aldıktan sonra, BOA Bankacılık ve Teknoloji Platformunu geliştiren ekip içerisinde Kurumsal Mimar olarak kritik görevler üstlenmiştir. 2016 yılı itibariyle Kartlı Ödeme Sistemleri ekiplerinde Servis Yöneticisi olarak görev alan Kanbur, 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Ödeme Sistemleri alanında derin bir uzmanlığa sahip olan Derviş Kanbur, uçtan uca kartlı ödeme altyapıları sunan BOACard Ödeme Sistemleri Platformunun geliştirme ve ürünleştirme süreçlerine liderlik etmiştir. 2022 yılında Architecht ile Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri ekiplerinin güçlerini birleştiği dönemde Kartlı Sistemler Geliştirme Müdürlüğüne terfi eden Kanbur, 2025 Ocak ayından itibaren Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.