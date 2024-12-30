GetirYemek’te lahmacun liderliği geri alırken Getir’in şampiyonu yine cips oldu

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir’in hizmetleri üzerinden kullanıcıların verdiği siparişlerle ilgili hazırladığı geleneksel değerlendirmenin 2024 sonuçları açıklandı.

GetirYemek’te 2024’ün şampiyonu lahmacun oldu

Türkiye genelinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek sipariş platformu GetirYemek’inkullanıcılarının siparişlerini değerlendirmesi sonucunda lahmacun bir yıl aradan sonra yeniden en çok tercih edilen yemek olurken, onuTavuk döner dürüm ve Adana dürümtakip etti. GetirYemek kullanıcılarının çorba tercihinde bu yıl da mercimek çorbası liderliğini sürdürdü. Tatlıda uzun zamandır lider olan sütlaç ise 2024’te üçüncülüğe gerilerken ilk sırada waffle, ikinci sırada profiterol yer aldı.

Tek seferde 20 bin 300 TL değerinde suşiyle rekor kırıldı

Bir GetirYemek kullanıcısının tek seferde verdiği 20 bin 300 TL’lik 490 adet suşi siparişi 2024’ün en yüksek tutarlı siparişi oldu. Diğer bir GetirYemek kullanıcısı iseher gün ortalama 3’ten fazla sipariş vererek tüm yıl boyunca toplam 1.126 sipariş sayısına ulaştı ve rekor kırdı. Geçen yılla karşılaştırıldığında siparişi en çok artış gösteren yemekler sırasıyla döner, çiğ köfte ve pizza oldu. GetirYemek’ten yıl boyunca en çok sipariş veren mahalle Mersin’in Yenişehir ilçesinden Çiftlikköy olurken, sipariş rekortmeni ilçeler ise Ankara’dan Çankaya ile İstanbul’dan Kadıköy ve Şişli olaraksıralandı. En çok sipariş verilen üniversite yerleşkeleri sıralamasında ise bu yıl birinciliği Trabzon’dan Karadeniz Teknik Üniversitesi alırken ikinci Mersin Üniversitesi, üçüncü de Ankara’dan ODTÜ oldu.

En çok sipariş yerel seçim günü sonuçlar beklerken verildi

En yoğun sipariş, yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart 2024 günü saat 18.00’de oldu. Lig şampiyonunun belli olduğu gün ise GetirYemek’ten verilen döner siparişlerinin toplamı bir futbol sahasının çevresini 7.200 kez dönecek miktardaydı. Kullanıcılara sağlanan indirim miktarı yaklaşık 2 milyar TL olurken tek bir siparişte sağlanan en yüksek indirim tutarı ise 8 bin TL’yi geçti.

Getir’decips birinciliğini korudu

2024 yılında Türkiye’nin dört bir yanından kullanıcılarının Getir üzerinden en çok sipariş verdiği ürünlerde atıştırmalıkların favorisi cipsbirinciliği elde ederkenGetirBüyük’te isesuve sebze ilk iki sırada yer aldı. Türkiye genelinde siparişler 19.00-21.00 saatleri arasında yoğunlaşırken en çok sipariş verilen kategoriler ise su&içecek, atıştırmalık ve süt ürünleri oldu.

Kahvaltılık ürünlerin yıldızı yumurta

Getir’in geniş ürün yelpazesi içerisinde özellikle ‘Meyve-Sebze’ kategorisinde kullanıcılar Çengelköy salatalık, muz ve limonsiparişi verirken ‘Kahvaltılık’ ürünlerde ise yumurta birinci sıradaki yerini korudu. ‘Atıştırmalık’ ürünlerde gofret, kraker ve peynirli mısır çerezi ilk üç sırayı aldı. ‘Et, Tavuk & Balık’ kategorisinde hindi füme, hindi salam ve piliç fileto ile beyaz et en çok satan ürün grubu oldu. ‘Süt Ürünleri’ kategorisinde ayran birinci sıraya yerleşirken ‘Yiyecek’ kategorisinde en fazla sipariş edilen ürünler salatalık turşusu, konserve mısır ve noodle olarak sıralandı. Evcil hayvan kategorisinde kedi kumu ve kedi maması en çok sipariş edilen ürünler olmaya devam etti.

2024’ten ilginç detaylar

- Kahvaltı için 233 bin kişi yumurta ve sucuk sipariş etti.

- Bir günde 50 binden fazla siparişle en çok tüketilen ürün cips oldu.

- Sabah saatlerinde en çok süt ürünleri, öğlen ve akşam su-içecek, gece ise atıştırmalık sipariş edildi.

- Yıl boyunca en çok sipariş edilen ürün kategorisi su ve içecekken kışın ilk sırada atıştırmalık geldi.

- Yılın en sıcak günleri olan 21-23 Temmuz arasında 135 binden fazla dondurma sipariş edildi.

- İstanbul’dan bir kullanıcı 2024’te 636 kg karpuz siparişi ile en fazla meyve alan kişiolurken Ankara’dan bir kullanıcı ise 564 kg kuru soğan ile sebze kategorisininbirincisi oldu.

- Getir, bebekler için yaklaşık 50 bin emzik ve biberon siparişi ulaştırdı.

- Getir kuryeleri yıl boyu toplam 394 kez Ay’a gidip geldi.