GNC Makina’nın düzenlediği CNC Masters yarışmasında başvurular başladı

Türkiye’de sanayinin büyümesi ve teknolojinin dönüşümüyle birlikte, nitelikli CNC operatörlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ancak bu ihtiyaç, yalnızca sayısal bir açıkla sınırlı değil; aynı zamanda donanımlı, yetkin ve güncel teknolojilere hâkim operatörlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Bu noktadan hareketle GNC Makina, hem sektördeki iş gücü kalitesine katkı sağlamak hem de gençleri üretim teknolojileriyle buluşturmak amacıyla CNC Masters yarışmasını hayata geçiriyor.

CNC Masters’ın başvuru süreci, 25 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru sürecinin ardından, yarışmaya katılmaya hak kazanan 9 finalist, 20-21 Haziran tarihlerinde GNC Akademi’de düzenlenecek özel teknik eğitimlere katılacak. Eğitimlerin ardından finalistler, 24-26 Haziran tarihleri arasında sahada uygulanacak performans aşamasına geçecek. Bu aşamada her yarışmacı, kendisine verilen parçayı CNC tezgâhında üretim sürecine dönüştürecek ve uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek üç finalist, 28 Haziran’da gerçekleştirilecek büyük finalde ödüllerine kavuşacak.

CNC Masters’ta birinci olan yarışmacı, 50.000 TL, ikinci 30.000 TL, üçüncü ise 20.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. Türkiye’nin en yetenekli CNC operatörünün seçileceği yarışmada, değerlendirme sonucu ilk 3’e giren finalistlere aynı zamanda teknik ekipman hediyeleri de verilecek.

“CNC Masters Yarışması, Türkiye'nin üretim geleceğine yapılan stratejik bir yatırım”

CNC operatörlüğünün üretimdeki stratejik rolü ve yarışmanın önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “Türkiye’de ilk kez düzenlenen CNC Masters, üretimin görünmeyen kahramanlarını bilgiyle, beceriyle ve cesaretle aynı sahnede buluşturuyor. Otomotivden savunma sanayine, kalıptan medikale kadar birçok sektörde mikronlarla ölçen, saniyeleri planlayan ve tezgâh başında fark yaratan operatörler bu yarışmada yalnızca yeteneklerini sergilemekle kalmayacak. Aynı zamanda teknik eğitim alacak, üretim becerilerini geliştirecek ve yüksek prodüksiyonlu bir organizasyonla milyonlara ulaşma fırsatı yakalayacaklar. CNC Masters Yarışması ile gençleri bu alana yönlendirmeyi, mesleğin prestijini artırmayı ve Türkiye’nin üretim geleceğine yönelik stratejik bir adım atmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

CNC Masters Yarışması; öğrencileri, sektör temsilcilerini, kamu yetkililerini ve basın mensuplarını bir araya getirecek. Yarışmalar, izleyici katılımına açık alanlarda gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak GNC TV YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.