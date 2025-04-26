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Halkbank'tan pay geri alım açıklaması

Halkbank, 25 Nisan'da pay geri alım programının sona erdiğini duyurdu. Banka toplam 147,9 milyon TL nominal değerli hisseyi 1,25 milyar TL bedelle geri aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), 25 Nisan'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (КАР) yaptığı bildirimde, pay geri alım programının sona erdiğini duyurdu.

Bankanın açıklamasına göre, 14 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği esaslara uygun şekilde borsada işlem gören hisseler geri alınmıştı. Bu süreçte en fazla 25 milyar adet hisseye denk gelen, 250 milyon TL nominal ve 2,25 milyar TL alış tutarına kadar alım yapılması planlanmıştı.

Program kapsamında toplam 147,9 milyon TL nominal değerli hisse geri alındı. Bu hisseler için toplam 1,25 milyar TL ödeme yapıldı. Geri alımlar tamamen bankanın kendi kaynaklarıyla finanse edildi. Hisseler için ödenen en yüksek fiyat 21,74 TL, ortalama fiyat ise 8,46 TL oldu. Bu hisselerin bankanın sermayesindeki payı yüzde 2,06 olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 15 Ocak 2020 tarihinde bankanın sermayesinin yüzde 0,02'sine denk gelen 1,5 milyon TL nominal değerli pay satışı yapıldı. Satıştan 10,2 milyon TL gelir elde edilirken, bankanın kazancı yaklaşık 2 milyon TL oldu.

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