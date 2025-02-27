HAVAİST, Esenyurt’tan Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı’na sefer başlattı

İstanbul Avrupa yakasının batı ilçelerinden olan Esenyurt’ta yaşayan vatandaşların yoğun talebi üzerine Havaist, Esenyurt’tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında karşılıklı tarifeli otobüs seferlerine başladı.

HVİST-9 seferlerine başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Esenyurt’a gitmek isteyen yolcular önce İstanbul Havalimanı ulaşım katında 9 numaralı Avcılar peronuna getirilerek HVİST-9 Esenyurt Atlı Meydan durağına giden otobüslere aktarılıyor. Esenyurt’tan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek isteyen yolcular ise önce İstanbul Havalimanı ulaşım katı HVST-13 getirilerek ardından Sabiha Gökçen otobüsüne aktarma yapıyor.

Ücretler belli oldu

Yolcular Esenyurt’tan Sabiha Gökçen Havalimanı’na 310 lira ödeyecek. Esenyurt’tan İstanbul Havalimanı arası ücret ise 210 lira olarak belirlendi.

HVİST-9 numaralı güzergahı ise Sabiha Gökçen Havalimanı-İstanbul Havalimanı-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Atlı Meydan’a, oradan da Avcılar Camii’ne yapılacak.

Ödemeler mobilden veya nakit olarak yapılabilecek

Yolcular, biletlerini www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya belirli ara duraklardan nakit ve araca binişte kredi, banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.

İstanbul’da 44 noktada hizmet veriyor

HAVAİST ile şehrin 44 farklı noktasına yolcular 11 farklı hatta ulaşabiliyor. Bunlar Esenler Otogar, Arnavutköy, Halkalı-Başakşehir, Bakırköy, Aksaray, Kadıköy, Taksim, Silivri-Çatalca, Sabiha Gökçen, Beylikdüzü, Avcılar-Bahçeşehir hatlarından oluşuyor.