Inditex beklentileri karşıladı: Satışlar zirvede

Zara markasının da sahibi olan İspanyol tekstil devi Inditex, mali yılının 31 Ocak'ta sona eren dördüncü çeyreğinde satışlarının analistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini bildirdi.

Inditex, dördüncü çeyrek satışlarının 11,2 milyar euro olarak gerçekleşmesiyle birlikte mali yılın tamamında satışların kurdan bağımsız olarak yüzde 10,5 artarak 38,6 milyar euroya ulaştığını duyurdu.

Ancak Inditex, yeni mali yılın ilk çeyreğine biraz daha yavaş başladığını ve 1 Şubat - 10 Mart döneminde satışlar bir yıl önceki yüzde 11'lik büyümeye kıyasla kurdan bağımsız olarak sadece yüzde 4 arttığını da belirtti.