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ING Türkiye’de üst düzey atama

ING Türkiye'nin ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) ve İcra Kurulu Üyesi görevine Hüsniye Ulu atandı​​​​​​​.

Haber Merkezi
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ING Türkiye’de üst düzey atama
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ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye'nin iştiraki ING Leasing'de Genel Müdür olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Hüsniye Ulu, ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Ulu, yeni dönemde ING'nin Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki operasyonel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Türkiye olarak dijitalleşmeyi ve üstün müşteri deneyimini stratejilerinin merkezine aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerlediklerini aktaran Gökgöz,"Operasyon da bu hedefimizi destekleyen önemli alanlardan biri. Bu kapsamda, ING'de 22 yıl boyunca farklı alanlarda üstlendiği rollerle önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Hüsniye Ulu'nun deneyimi ve liderliğiyle, Türkiye'de hızlı büyüme hedefimize değerli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde İşletme bölümünden lisansını alan Hüsniye Ulu, Özyeğin Üniversitesi İşletme ve Sabancı Üniversitesi Finans Bölümlerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Farklı bankalardaki deneyimlerinin ardından 2002'de ING Türkiye ailesine katılan Ulu, Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Bireysel ve Tüzel Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi farklı rol ve sorumluluklar üstlendi. Bu sorumluluklarının ardından 2022'den bu yana ING Leasing Genel Müdürü olarak görev alarak ING Leasing'in uçtan uca transformasyonuna liderlik etti.

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