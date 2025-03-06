Insha Ventures işlem hacmini 3’e katladı: Bu yıl 4 girişime “can suyu” olacak!

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Insha Ventures, büyümede hız kesmiyor. Finansal teknolojinin; açık bankacılık, regülasyon teknolojileri ve ödeme sistemleri alanında çözümler sunan Insha Ventures, tüm ürünleriyle son 1 yılda işlem hacmini 3 kat büyüttü. Geçen yıl girişim sermayesi yatırım fonuyla toplam 3 girişime yatırım yapan Insha Ventures, bu yıl da toplam 4 girişime daha yatırım yapacak.

2024’te ektiği tohumların meyvesini topladı

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, 2024 yılına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2024 yılı ektiğimiz tohumların yeşerdiği, güçlü kökler salarak meyve vermeye başladığı bir yıl oldu. Bünyemizde bulunan cep POS alanında lider çözümümüz Alneo geçen yıl işlem hacminde 3 kat, işlem adedinde 2,6 kat büyürken, sanal POS çözümümüz PosBasit ise 4 kat büyüdü. Yine aynı dönemde API pazaryeri olarak konumlanan FLYP, müşteri sayısını 4 kat artırırken, uzaktan müşteri edinim çözümü ve hizmeti sağlayan KimlikBasit pazar payını 4 kat artırdı. Ekosistemde birlikte büyümeye verdiğimiz destekle, filizlenen iş ortaklıklarımızın sayısı 50’yi aştı. Bugün, ektiğimiz her tohumun sektörde kalıcı bir değer yarattığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Semosis ile 310 milyon TL’lik senet tahsilat hacmi

Bayansar, 2024 yılında üründen şirketleşme aşamasına taşıdıkları Semosis ve yatırım kanadına ilişkin de şu açıklamayı yaptı: “Fintek girişim kurucu misyonumuzun ilk somut örneği olan dijital senet uygulaması Semosis, kurulduğu günden bu yana aracılık ettiği senet tahsilat işlemlerinin toplam hacmini 310 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Girişim sermayesi yatırım fonumuzla ise geçtiğimiz yıl aralarında Semosis ve Minted Connect’in de bulunduğu toplam 3 şirkete yatırım yaptık.”

Küresel iş birlikleri ve yeni ürünler yolda

Bayansar, bu yılki hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: “2025, hedeflerimize ulaşmak için adımlarımızı hızlandırdığımız ve büyük ivme kazandığımız bir yıl olacak. Bu yıl, mevcut ürünlerimizi daha da büyütürken, dijital finansman ve varlık yönetimi alanında yenilikçi çözümler geliştireceğiz. Bünyemizde doğan iki ürünü şirketleşme aşamasına taşıyarak, ekosisteme yeni oyuncular kazandıracağız. Ayrıca, MENA ve Uzak Doğu Asya bölgelerinde stratejik iş birlikleri kurarak küresel ölçekte de etkimizi artırmayı hedefliyoruz.”