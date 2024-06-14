İş Bankası ve OSBÜK, OSB’leri destekleyen protokol imzaladı

Bu yılın başında, dijital ve yeşil dönüşümü simgeleyen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” projesini başlatan İş Bankası, OSBÜK ile imzaladığı protokolle Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan firmalara uygun faiz oranı ve vade koşulları ile destek olacağını duyurdu.

Protokol, Organize Sanayi Bölgeleri için ikiz dönüşüm yatırımlarının yanı sıra ihracat kredilerinden vergi ödemelerine, ticari kredi kartından teminat mektubuna kadar İş Bankası’nın birçok ürün ve hizmetini içeriyor.

“OSB’lerdeki firmaların işlerini büyütmeleri ve dönüştürmelerinde yanlarındayız”

"OSB’ler ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve sanayileşmesindeki önemli itici güç"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Organize Sanayi Bölgelerinin üretim, yatırım ve istihdamı artırmasının yanı sıra bölgesel kalkınmaya da yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi: “OSB’ler ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve sanayileşmesindeki önemli itici güçlerden biri. OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler üretim yaparak ihracat ile dünyaya açılırken karbon ayak izini azaltmaya, teknoloji destekli yüksek katma değerli işleri hayata geçirip üretkenlik ve rekabet gücü kapasitelerini artırmaya ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak OSBÜK ile OSB’lerde yer alan KOBİ’lerin ikiz dönüşüm süreçlerine hız katmak için ticari faaliyetlerine de destek olacak bir protokol imzaladık. Protokol ile OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm projelerine destek sağlamayı, OSB’lere ihracat kredileri, teminat mektubu, ticari kredi kartı gibi finansman ihtiyaçlarının yanı sıra sigorta ve vergi ödemeleri alanlarındaki ürün ve hizmetlerimizle de katkı sunmayı amaçlıyoruz. KOBİ’lerin ikiz dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz”

OSBÜK Başkanı Kütükcü: “OSB’ler Türkiye’nin üreten gücü”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü olduğunun altını çizerek, “OSB’lerimize verilen her destek, aslında Türkiye’nin geleceğine hizmet etmektir” dedi.

Türkiye’deki OSB sayısının 403’e ulaştığını, OSB’lerdeki 67 bin fabrikada 2 milyon 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını ifade eden Kütükcü, “İş Bankası ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile OSB sanayicilerimiz verimlilik artırma, maliyet azaltma ve yeşil altyapı gibi farklı konulardaki yatırımlar için uygun maliyetlerle İkiz Dönüşüm Kredisi kullanabilecek. OSB sanayicilerimiz bu protokolle birlikte ayrıca, ihracatın finansmanı için de uygun koşullarda krediye ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.