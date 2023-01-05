İşbir Yatak, 5 yılda 265 uyku merkezi açacak

OSMAN KILIÇ

İşbir Yatak, 2022 yılını bir önceki yıla göre üretimde yüzde 30, ciroda yüzde 95 büyüme ile kapattı. Sektörde güçlü bir yer edindiklerini belirten İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “İyi ve kaliteli uyku için gerekli olan tüm entegre ürünleri kendi bünyemizde üreterek, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşbir Yatak olarak uyku konforunu maksimuma çıkaran ve üstün teknoloji ile entegre nitelikli yatak üretiminde A + ve C- segmentinde sektörde öne çıkıyoruz” dedi. 2022 yılında yaşanan küresel krizler, ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmalarının birçok sektörü olduğu gibi yatak sektörünü de etkilediğini ifade eden Gültepe, “İşbir Yatak olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022’de başarılı bir grafik çizerek, yılı üretimde yüzde 30 büyüme ile geride bıraktık. 2023 yılında ise üretimde yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Üretim, fabrika, mağaza yapılanması ve Ar-Ge gibi birçok alanda yaptığımız yatırımlarımızla yurtiçinde markalaşma açısından hedefimizin yüzde 60’ına ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz globalde büyümek ve markalaşmak” şeklinde konuştu.

“Bu yıl 40 yeni uyku merkezi hedefliyoruz”

5 yıl içinde üretimlerinin ihracattaki payını yüzde 25 artırmayı planladıklarına dikkat çeken Gültepe, “Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girmek, sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Hedeflediğimiz ülkeler arasında ise Avrupa Ülkeleri, Gürcistan, İngiltere, BAE, Katar ve Türki Cumhuriyetleri ilk sırada bulunuyor” diye konuştu. Bununla birlikte yurtiçi ve yurtdışı mağaza sayılarını artırmayı planladıklarını aktaran Gültepe, “Şu an yurtiçinde 65 ilde 221, yurtdışında 14 uyku merkezi ile ürünlerimizi kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda bu yıl yurt içinde 35, yurt dışında ise 5 olmak üzere toplamda 40 yeni uyku merkezi açmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde ise 265 yeni mağaza ile hedefimiz toplam 500 uyku merkezi sayısına ulaşmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

10 milyon dolarlık GES yatırımı

İşbir Holding, 10 milyon dolarlık GES yatırımı ile yılda 135 bin adet ağacın kesilmesini ve 4,5 milyon kg karbondioksit salınımını engelledi. Holding enerji ihtiyacının yüzde 25’ini GES yatırımlarıyla karşılıyor ve 2023 yılında hayata geçireceği yeni GES yatırımı ile bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Geri dönüştürülmüş hammaddeleri, uyku teknolojileriyle buluşturan İşbir Yatak, sektörde fark yaratan doğa dostu yataklar üretiyor. Holding olarak her yıl toplam cirosunun yüzde 1’ini Ar-Ge ve tasarıma ayıran marka, hedef pazarlardaki trendleri, tüketici alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarına da yön veriyor.