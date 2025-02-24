İşNet, Kron İş Birliği ile Bulut Hizmet Modeli’nde fark yaratacak

Kron Teknoloji’nin kimlik ve erişim yönetimi çözümleri, İşNet'in bulut altyapısına entegre edilerek kullanıcıların verilere güvenli bir şekilde erişimini sağlamak üzere tasarlandı. Bu iş birliği sayesinde Kron Teknoloji’nin gelişmiş siber güvenlik teknolojileri, İşNet müşterilerine kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçlerinde üst düzey bir güvenlik sağlayarak siber tehditlere karşı korunma imkânı sunuyor. Aynı zamanda bu entegrasyon, müşterilerin operasyonel verimliliklerini artırmanın yanı sıra bulut tabanlı kaynaklara daha kolay ve güvenli erişimlerini mümkün kılıyor.

İşNet’in düzenlediği “İş Grubu BT Buluşmaları|KronTeknoloji” toplantısında “Siber Güvenlikte Yeni Sınırlar” konusu ele alındı. Kron Teknoloji temsilcileri tarafından PAM (Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi) ve Dinamik Veri Maskeleme ürünlerinin anlatıldığı organizasyonda, İşNet, Kron Teknoloji iş ortaklığıyla sunduğu İşNet PAM aaS hizmetinin detaylarını paylaştı.

"Kron Teknoloji ile iş birliğimizi geçtiğimiz yıl bir üst seviyeye taşıdık"

Toplantıda konuşan İşNet Ürün Müdürü Ferit Doğan, “Erişim güvenliği alanında küresel ölçekte başarısı kanıtlanmış Kron Teknoloji ile iş birliğimizi geçtiğimiz yıl bir üst seviyeye taşıdık. Bilişim sistemlerine erişim güvenliğini artırmak isteyen kurumlara, Kron Teknoloji’nin ‘Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM)’ çözümünü İşNet altyapısında, siber güvenlik ekiplerimizin uzmanlığını katarak aylık hizmet modelinde sunuyoruz.” dedi.

Kron Teknoloji Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik ise, “Kron Teknoloji olarak, siber güvenlik alanındaki uzmanlığımızı İşNet'in yenilikçi bulut ve veri merkezi hizmetleriyle birleştirerek işletmelere sadece güvenli değil, aynı zamanda kesintisiz ve verimli bir dijital çalışma ortamı sunuyoruz.” dedi.