Jepublic kendi koleksiyonu ile moda severlerle buluşuyor

Jepublic, denim üretimine adım attı ve Slim Taper pantolon koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu. Mağazalardaki yerini alan bu özel koleksiyon, JP25 adıyla anılan beş farklı renkten oluşuyor. Koleksiyon, önümüzdeki dönemde farklı kesim ve renklerle genişlemeye hazırlanıyor.

%98 pamuk, %2 likra içeriğiyle esneklik ve konforu buluşturan pantolonlar; orta bel, dar paça ve 5 cepli tasarımlarıyla bu sezonun favorileri arasında yerini almaya başladı.

Denim koleksiyonu, tüm Jepublic mağazalarında ve seçili satış noktalarında!

Jepublic’in özgün çizgilerini taşıyan denim koleksiyonu, tüm Jepublic mağazalarında ve seçili satış noktalarında yer alıyor.