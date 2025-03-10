KALSİAD Başkanı Arslan: 2025’in odağında yapısal reformlar olmalı

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin geleceğinin inovasyon ve teknolojiye dayalı iş modellerinde şekillendiğini belirten KALSİAD Başkanı Yasin Burak Arslan, bu alanlara yatırım yapmanın bireysel kazanç yanı sıra toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve fiyatlama davranışlarındaki olumlu eğilimlere rağmen, dezenflasyonist sürecin risk faktörü olarak önemini koruduğunu belirten Arslan, faizin ikinci çeyrekte yüzde 30 seviyelerine düşeceğini belirtti.

Azalan faizle birlikte yatırımların hız kazanacağını belirten Arslan, buna bağlı olarak yurt dışı pazar analizlerinin doğru yapılmasıyla ihracatçılara önemli fırsatlar çıkabileceğini kaydetti.

Jeopolitik dinamiklerin de yeni pazar imkanları ortaya koyacağını söyleyen Yasin Burak Arslan, bu sürecin stratejik avantaja dönüşmesi için kısa vade yerine uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini belirtti.

"2025 yılı reformist bir yıl olacağına inanıyorum"

Suriye, Ukrayna yanı sıra bazı Afrika ülkelerinin 2025 yılında yeniden yapılanma dönemine gireceğini dile getiren Arslan, bu bölgelerin Türk iş insanları için önemli fırsatlar barındırdığını, uzmanlık gerektiren alanlarda Türk iş insanlarının önemli projeler üstlenebileceğini aktardı.

2025 yılının odağında mutlaka yapısal reform bulunması gerektiğini ifade eden Arslan, “Zorlukların büyük bir kısmını geride bıraktığımızı düşünüyorum ve 2025’in özellikle ikinci yarısından itibaren yatırım ve üretimde kayda değer bir hareketlenme yaşanacağını öngörüyorum” diye konuştu.

Enflasyondaki gerileme yanı sıra döviz kurundaki istikrarın da ekonomik güveni artıracağına değinen Yasin Burak Arslan, bu dönemde sivil toplum kuruluşlarının da bürokrasi ile reel sektör arasında köprü görevi üstlenmesi gerektiğine işaret etti.

Farklı sektörlerin bir araya geldiği KALSİAD olarak, sorunları dile getirme yanı sıra bir Ar-Ge platformu gibi çalıştıklarını bildirdi. Projelerin prototip aşamasından ticarileşmesine kadar geniş bir süreçte destek olduklarını belirten Arslan, “Dünyada dengeler değişiyor, Türkiye'nin bu dönüşümde yalnızca kuralları kabul eden değil, kuralları belirleyen bir ülke olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili değerlendirmede de bulunan Yasin Burak Arslan, bunun büyük bir fırsat olduğunu, terörden arınmış Türkiye’nin sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal kalkınma için de kritik öneme sahip olduğunu aktardı.