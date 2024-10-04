Kardemir'den üretim rekoru!

Kardemir A.Ş’den yapılan üretim rekoru açıklamasında şöyle denildi:

“KARDEMİR olarak, bilgi ve birikimimiz ve çalışanlarımızın özverisiyle ülkemiz sanayisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. KARDEMİR'in vizyonu ve misyonu doğrultusunda, gelecekteki hedeflerimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktayız. Bu başarı ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ilerlediğimizin en somut göstergesidir.

Günlük döküm sayısı rekoru başarısının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, mühendislerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Küresel güç olma yolunda ilerliyoruz

KARDEMİR olarak, Türkiye’nin çelik sektörüne olan katkılarımızı artırarak sürdüreceğimizi ve ülkemizi bu alanda en ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz.

Türkiye’nin İlk Demir-Çelik Fabrikası 1937 yılında kurulan ve Türkiye’nin sanayileşme sürecinin en önemli mihenk taşlarından biri olan KARDEMİR, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik kaliteli çelik üretiminde sektörün öncüsü olmaya devam etmektedir. Teknolojik yatırımlarımız ve genişleyen üretim kapasitemizle, Türk çelik sektörünün gelişimine sağladığımız katkılar, aynı ivmeyle artarak sürecektir.

KARDEMİR A.Ş. olarak, Demir Çelik sektörüne yerli ve milli üretim stratejileriyle katma değer sağlayan sektörel bağımsızlığı ve Türkiye Yüzyılı İlkelerini benimseyen küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

İsmail Demir: 3 milyon ton üretim yapabileceğimizi gösterdik

Öte yandan, üretim rekoruna ilişkin X hesabından paylaşım yapan KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise “Şirketimizde verimliliği arttırarak, 120 tonluk konverterlerimizle günlük 72 döküm yaparak rekor üretim gerçekleştirdik. Ek yatırım yapmadan, 3 Milyon ton üretim yapabileceğini gösteren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.