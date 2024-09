Karnaval Medya Grubu, “Canlı Kal” mottosuyla dijital ses dünyasında yeni bir dönem başlatıyor

Türkiye’nin en büyük dijital ses platformu Karnaval Medya Grubu, "Canlı Kal" mottosuyla aynı anda aynı müziği dinleyenlerin duygudaşlık yaptığı ve bir arada olmanın keyfinden aldığı ilhamla daha kapsayıcı, interaktif bir dünya oluşturdu. Müzikten iletişime kadar sesin yaşamın farklı noktalarına dokunan halini geliştirdiği “Voice2Be” kavramı üzerinden yeniden tanımlayan grup, aynı zamanda ses pazarlamasında da yeni bir dönem başlattı. Kullanıcı deneyimini zenginleştirerek dijital ses dünyasına yeni bir yaklaşım kazandırdıklarını belirten Karnaval Medya Grubu CEO’su Burak Can, gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımı ile yeni yapılanma sürecini tamamladıklarını söyledi. Can, ayrıca şu bilgileri verdi: “Ses ve müzik dinleme deneyimine inovatif bir boyut kazandırmak için işe, altyapımızı güçlendirip içerik yelpazemizi genişleterek başladık. 2,5 ay gibi kısa bir sürede dijital dünyada aynı anda milyonlarca insanın bir arada müzik dinleyip aynı duyguları paylaşabildiği, samimi ve canlı bir etkileşim alanı inşa ettik. Yeni altyapımız, müzik ve podcast içeriklerinin kesintisiz akışını sağlayarak, her kullanıcının kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasına olanak tanıyor. Müziğin birleştirici gücüyle dinleyicilerimizi, her anın, her duygunun ve her ritmin ortak bir paydada buluştuğu yeni bir dünyaya davet ediyoruz” dedi. “Voice2Be” kavramıyla ses pazarlamasında lider olmayı hedefliyoruz

Sesin dijitalleşme sürecinin yeni pazarlama modellerini de beraberinde getirdiğini belirten Can, “B2C ve B2B kavramlarının iç içe geçtiği ses dünyasında yeni pazarlama modeline “Voice2Be” diyoruz. Sahiplendiğimiz bu yeni kavram ile markalarımızın pazarlama dünyasında sesi olmaya, onları en yaratıcı şekilde temsil etmeye kararlıyız. Marka dünyasında kendimizi sesin merkezi olarak konumlayarak ses pazarlamasında lider olmayı, dijital ses denilince ilk akla gelen platform olmayı hedefliyoruz. Bu sayede hedef kitlelerine dijital ses pazarlamasıyla ulaşmak isteyen markalar, sunduğumuz yeni nesil dijital ses yayıncılığından, teknolojilerinden ve yaratıcı içerik platformlarından faydalanarak seslerini daha geniş kitlelere de ulaştırabilecekler” açıklamasında bulundu.

Türkiye dünya liginde ilk sırada

Dünyada ve Türkiye’de ses ve müzik dinleme alışkanlıklarında yaşanan dönüşüme dikkat çeken Karnaval Medya Grubu CEO’su Burak Can, “Türkiye yüzde 215,1’lik büyüme oranı ile küresel dijital ses pazarında en fazla büyüyen ülke konumunda yer alıyor. Bu durum medya ve reklam yatırımlarını da doğrudan etkiliyor. Küresel dijital ses pazarında yapılan medya yatırımlarının 5,6 kat büyümesi Türkiye’yi dünya liginde ilk sıraya taşıyor. Günde ortalama 2, 6 saat müzik dinlenen ülkemizde, dinleyicilerin yüzde 75’i müziğe akıllı telefon üzerinden ulaşıyor. Yine dinleyicilerin yüzde 79’u müzik tercihini kendisi belirlemek isterken, yüzde 74’ü müzik zevkine uygun bir akış beklentisi içinde” ifadelerinde bulundu.

İnovatif yatırımlarını sürdürecek

Karnaval Medya Grubu’nun gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarından en büyük payı yapay zeka teknolojisi alıyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirme teknolojileriyle dinleyicilerin müzik zevkleri ve dinleme alışkanlıklarına göre öneriler sunan bir sistem geliştirdiklerini belirten Can, içgörülerin sesine kulak vererek kişiselleştirilmiş içerikler sunarken, müzik keyfini daha kişisel ve anlamlı bir hale getirdiklerini belirtti. Can, “Kullanıcılarımıza her an canlı, dinamik ve kesintisiz bir müzik deneyimi sunmak için altyapımızı ve teknolojimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. 'Canlı Kal' mottosuyla dinleyicileri sesin her türlü haline sadece kulak vermekle kalmayıp akışa dahil olabilecekleri, müzik keyfinin yerinde saymayacağı capcanlı bir dünya ile tanıştırıyoruz. Sadece bir müzik platformu değil, müziğin nabzını tutan bir topluluk yaratmayı hedefliyoruz. İnovatif yatırımlarımızla dijital ses dünyasında öncü adımlar atmayı, müziğin ve dijital ses içeriklerinin sınırlarını genişletmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Müzik, interaktif iletişimin yeni enstrümanı

Karnaval Medya Grubu, DJ’lerin gerçek zamanlı içerik kürasyonu ile dinleyicilerin müzik keyfine canlı bir dokunuş ekliyor. Bu süreçte yapılan yatırımlar sayesinde dinleyiciler, müziğin bir parçası olarak akışa dahil olabiliyor. “Canlı Kal” mottosu ile dijital ses dünyasının gelişimine rehberlik edeceklerini kaydeden Burak Can, “Yeni dönemde dinleyicilerimize ‘Capcanlı bir dünyanın, hayatın içinde tam da olduğunuz anın bir parçası olun, size eşlik eden müzik ve podcast’lerle hep canlı kalın’ diye sesleneceğiz. DJ’lerimizin hazırladığı müzik listeleriyle müzik dünyasının nabzını tutarken dinleyicilere müziğin canlı ritmini hissettiren küratörlük hizmeti sağlayacağız. Kesintisiz canlı akışlarımız ve anlık paylaşımlarımızla dinleyiciler arasında etkileşim yaratacağız. Böylece müziği interaktif iletişimin enstrümanı haline getireceğiz” diye konuştu.

Canlı Kal: Müziğin gücüyle hayata bağlan

Karnaval Medya Grubu, yenilenen altyapısıyla kullanıcılara müzik önerileri sunarak, onların duygularına uygun müziklerle "Canlı Kal" mottosunu vurgulayacak. Ayrıca, özel seçkiler ve playlistler hazırlayarak, her ruh haline uygun içeriklerle dinleyicilerine eşlik etmeyi sürdürecek.