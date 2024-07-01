Kolektif House, Ankara’da lokasyon sayısını üçledi!

Her ihtiyaca yönelik geliştirdiği inovatif çalışma alanı çözümleriyle iş hayatına yön veren sektörün lider markası Kolektif House, büyükşehirlerdeki yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Geçen yıl başkentte 1071 Ankara ve Beştepe lokasyonlarını faaliyete açan Kolektif House, şimdi de fonprime Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım desteğiyle Next Level’ı hayata geçirdi.

Ankara’nın yeni cazibe merkezi olmaya aday

fonprime GSYF’nin katkıları ve devam eden yatırımlarıyla hayata geçirilen, Ankara iş dünyasının kalbinde yer alan Next Level, başkentte girişimcilik ve iş dünyasının yeni cazibe merkezi olacak. Yüksek tavanlı mimarisi ve terası ile ferah bir çalışma deneyimi sunan yeni lokasyonun 250 metrekare etkinlik, 252 mertrekare fuaye alanıyla girişimcilik dünyasının önde gelen markalarının toplantı ve etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Next Level’da, girişimciler tarafından yoğun ilgi gören hazır ofislerin ve gezgin ortak alanların yanında özel tasarımlı çözümler geliştirilmesi de hedefleniyor.

Yeni yatırımlar yolda

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Kısa sürede Ankara’da üçüncü lokasyonumuzun kapılarını aralamaktan dolayı son derece mutluyuz. fonprime GSYF iş birliğiyle faaliyete açtığımız bu ilk lokasyonun ardından devam eden yatırımlarla birlikte yeni lokasyonlar da hayata geçireceğiz. Tüm fonprime merkezlerinin finansmanı fonprime GSYF tarafından yapılacak. fonprime GSYF’ye yatırım yapan yatırımcılar, bir yandan girişimcilik ekosistemine destek verirken, diğer yandan da kiralama gelirleri elde ederek birkaç yıl içinde yatırımlarına dönüş alabilecek” dedi.

Açık ara farkla sektör lideri

2015 yılında 650 metrekare alanda 4 ofis ve 30 sandalye ile başlayan hikayelerinin bugün 30’u aşkın lokasyonda, 100 bin metrekareye yakın alanda, 8 bin masa ile devam ettiğine vurgu yapan Ahmet Onur “İstanbul’un yanı sıra Ankara’da peş peşe açtığımız yeni lokasyonlarla pazar payımız yüzde 30’lara yaklaştı; yüzde 50’lere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Araştırma şirketi CBRE’nin ‘İstanbul Hazır Ofis Pazarı’ araştırmasının sonuçlarına göre; İstanbul’un Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci hazır ofis pazarı olduğuna işaret eden Ahmet Onur, “Kolektif House olarak alan büyüklüğümüzle açık ara farkla sektördeki lider konumumuzu koruyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda da çalışmanın geleceğine ışık tutup sektöre öncülük ederken, Türkiye’de pazar liderliğimizi de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışı görüşmeler hız kazandı

Kolektif House’un hedeflerine ilişkin de bilgi paylaşan Ahmet Onur, şunları söyledi: “2024 yılında Türkiye genelinde yaygınlaşma çalışmalarımızı hızlandırdık. İstanbul ve Ankara’nın dışında yeni lokasyonlar için büyükşehirlerde pazar araştırmamız devam ediyor. İstanbul’un yanı sıra İzmir’de yeni lokasyon çalışmalarına başladık. Yurt dışında da Azerbaycan, Almanya ve Suudi Arabistan’da görüşmelerimiz sürüyor.”