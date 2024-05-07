Koton halka arzı ne zaman? Kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Şirketten açıklama geldi

Bloomberght'nin haberine göre Koton, hisselerinin ne zaman işlem göreceği açıklandı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 136 milyon 600 bin TL nominal değerli paylarının halka arzının tamamlandığı hatırlatıldı.

Payların 10 Mayıs tarihinde Yıldız Pazar'da işlem göreceği belirtilen açıklamada, "Şirketin sermayesini temsil eden 829.650.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30,50 TL/pay baz fiyat, "KOTON.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Koton halka arz kaç lot verdi?

Koton 1 adet lot fiyatı, 30,50 TL fiyatından halka arz edildi. Toplamda 136.600.000 TL lotluk payın satışıyla halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti.

Koton halka arz katılım endeksine uygun mu?

Koton, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Koton halka arzda son durum

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde, pay başına 30,50 TL fiyatla talep topladı. Bugün itibariyle açıklanan sonuçlarda, halka arz sürecinde toplam 3.471.254 yurt içi bireysel yatırımcıya hisse senedi dağıtıldı. Toplam halka arz büyüklüğü ise 4.166.300.000 TL olarak paylaşıldı.