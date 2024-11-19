Make-A-Wish Türkiye, dileklerle dolu 25. yılını kutluyor!

2000 yılında Carole Hakko önderliğinde kurulan ve 2009 yılından itibaren Make A Wish (MAW) Uluslararası Vakfı’nın Türkiye temsilcisi olarak faaliyet gösteren Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 3-18 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştiriyor. Her yıl yüzlerce çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürerek onlara umut ışığı olan ve yaşama daha sıkı bağlanma gücü veren Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 25. yılını 22 Kasım akşamı The Peninsula Istanbul’da kutlayacak.

Alarko Holding’in katkılarıyla 70 çocuğun dileği gerçek olacak

Alarko Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği 25. Yıl Galası’na katılacak bağışçılar ve derneğe gönül vermiş misafirler, küçük adımlarla başlayan, zamanla toplumda yarattığı etki ve bilinirlik ile 25 yıl içinde büyük bir değişim ve gelişim kaydeden derneğin ilham veren tarihine ve umut dolu başarılarına tanıklık edecek. Bu yıl 70. kuruluş yılını kutlayan ve kilit sektörlerdeki yenilikçi yatırımlarının yanı sıra toplumsal projeleriyle de öncü olan Alarko Holding’in katkılarıyla 70 çocuğun dileği gerçek olacak.

Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Kaan Sekban yapacak

Çocukların hayallerine yönelik katkıyı büyütmek için satışa çıkan davetiyelerin rekor taleple ilk gününde tükendiği bu özel geceyi Burcu Esmersoy ve Kaan Sekban sunacak. The Peninsula Istanbul’un eşsiz atmosferinde gerçekleşecek buluşmaya katılan seçkin davetliler, önemli isimlerin ve markaların katkı verdiği açık artırma etkinliklerine katılarak Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği’nin çocuklara umut olma misyonuna katkıda bulunacak.

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği Elçisi Alina Boz ve Kerem Bürsin’in katılımıyla gerçekleşecek 25. Yıl Gala’sında, MAW International CEO’su Luciano Manzo, MAW Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, MAW International ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih, The Peninsula İstanbul CEO’su Jonathan Crook, Carole Hakko’nun mirasını başarıyla ileri taşıyan Romina Hakko Garih ve dünün dilek çocuğu bugünün gönüllüsü Barış mesajlarını paylaşacak.

Selin Geçit, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası ile Nil Karaibrahimgil sahne alacak

Selin Geçit, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası ile Nil Karaibrahimgil’in sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken kıymetli çocuklarımızın umutlarını yeşerteceği bu anlamlı gece DJ Yosi Gabay’ın performasıyla sona erecek.