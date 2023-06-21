Marble Systems’e ABD’de En İyi Doğal Taş Yüzey ödülü

EKONOMİ/AFYON

Doğal taş pazarlama ve ihracat alanında 39 yıldır en iyi teknolojilerle sektörde yer alan Tureks Turunç Madencilik markası Marble Systems, Hospitality Design Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde “Yüzeyler” kategorisinde Fluted Tile koleksiyonuyla birinciliğe layık görüldü.

Global olarak tasarım endüstrisindeki trendleri takip eden ve pek çok tasarımcıya ilham kaynağı olan Hospitality Design Dergisi; mimar ve iç mimarların yanı sıra otel, restoran, resort, gece kulübü gibi farklı sektörlerde yapılmış projelerdeki son trendleri de okurlarıyla paylaşıyor. Haziran ayında New York’ta 19.’su gerçekleştirilen HD Awards töreninde, globaldeki en iyi proje ve ürünler ödüllendirilerek sahiplerine özel bir gecede verildi. 1070 proje ve ürünün başvuru yaptığı ödül katılımında, “Yüzeyler” kategorisinde Marble Systems’ın Fluted Tile Koleksiyonu “ En İyi Doğal Taş Yüzey” seçildi.

Marble Systems, kısa süre önce 2021 yılında da Interior Design Magazine tarafından Doğal Taş Duvar Tasarımı dalında “Yılın En İyi Ürünü” ödülünü de almıştı.

9 farklı mermerin birlikteliğinden doğan tasarım

Fluted Tile Koleksiyonu, mermere olan modern dokunuşun yarattığı oymalarla, modern yaşam alanlarına dramatik bir hava katıyor. Fluted Tile koleksiyonunda yer alan mermer karolar, Marble Systems’ın egzotik ve klasik 9 farklı mermerinin bir arada kullanılmasıyla tasarlandı. Net ve belirgin çizgileri sayesinde doğal taştan oluşturulan duvar karoları, özellikle dikey kullanımda bir sonsuzluk görünümü sunuyor.