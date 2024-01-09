Mazlum Boru’dan Fas’a 30 kilometre çelik boru ihracatı

Eray ŞEN/ADANA

Şirketin son dönem çalışmaları hakkında EKONOMİ’ye bilgi veren Mazlum Boru Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Mangtay, Avrupa ve Amerika’nın da aralarında bulunduğu farklı coğrafyalardaki ülkelere ürün gönderdiklerini, dünyanın her yerine iş yapabilecek kalitede üretim yaptıklarını söyledi. Yurt dışına yönelik çalışmaları kapsamında son alarak Fas’a ihracat yaptıklarını açıklayan Mangtay, “2023’de Fas’tan bir iş aldık. Fas Krallığı’nın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli, iklim değişikliğiyle ilgili bir sulama projesinin borularını üretip gönderdik” dedi. Mangtay, toplam uzunluğu 30 kilometre, toplam ağırlığı 27 ton olan boruları 10 gemi ile Fas’a ulaştırdıklarını, son gemiyi aralık ayında göndererek işi tamamladıklarını kaydetti.

Bu projede finansman konusunda sıkıntı çektiklerini ifade eden Mangtay, “Bizim maliyetin yüzde 70-75’i hammadde, yani sac. Bu açıdan ciddi anlamda finansman gerekiyor. Bunu aştık ancak finans maliyetlerimiz çok yüksek oldu. Aynı zamanda seçim dönemiydi. En zorlandığımız yer üretimden çok finansmandı. Onun dışında bizim için çok güzel, başarılı bir projeydi, alnımızın akıyla çıktık. Ülkeyi güzel temsil ettik” diye konuştu.

“Sacı dahilde işleme ile dışarıdan aldım”

Boru sektörünün finansman ve sac temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihracat yapmasının kolay olmadığına dikkat çeken Mangtay, “Ben son projede sacın çoğunu yurtdışından temin ettim çünkü yurtiçindeki sac fiyatlarıyla yurtdışında iş alamıyorum. İki fiyat arasında yaklaşık yüzde 15 fark var. Bu nedenle son ihracatımız için gerekli sacı dahilde işleme belgesi ile yurtdışından alıp işleyip tekrar yurtdışına sattım. Aynı malı yurt içinde kullanacak olsam vergi vermem gerekiyordu. Yurtiçi üreticiler o vergi kadar ekleyip fiyat çıkarıyor. Bu şirketler yurtdışına buradan daha ucuza sac satıyor” yorumunu yaptı.

Rekabet için karlılıktan kıstıklarını anlatan Mangtay, “Kar marjım çok düşük ancak üretime devam ediyorum. Kredi faizleri yüksek diye duramam. Pandemide bile işleri durdurmadık. Sanayici duramaz, bisiklet gibi, durursa düşer” ifadesini kullandı.

“Bu yıl Mısır’a boru göndereceğiz”

İhracatta bir diğer pazar Avrupa’da kota uygulamaları nedeniyle sıkıntılar yaşandığını bildiren Mangtay, “Ortadoğu ülkelerine ise ihracat devam ediyor. 2024’te geçen yıl kadar olmasa bile önemli işler var. Mısır’a boru göndereceğiz” bilgisini verdi. Geçen yıl 50 ton civarında üretim yaptıklarını ve yüzde 75-80 ihracata çalıştıklarını aktaran Mangtay, bu yıl üretimde 40 bin ton planladıklarını, ihracatı biraz azaltarak, yurt içi ile daha dengeli bir seviyeye çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

"Sektör iyi bir yıl geçirdi"

Mangtay, boru sektörünün genel durumu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “2023 yılında boru sektörü iyi bir yıl geçirdi. Daha önceki yıllarda zarar ettiğimiz dönemler oluyordu, şu anda az da olsa kar marjımız var. Yurtiçi büyük ihtimalle bu yıl ilk üç ay, yani seçime kadar sektör açısından iyi olacak. Bir başka konu ise boruda en büyük alıcılar Devlet Su İşleri ve Botaş ihalelerde TL’ye geçti ancak bizim bütün girdilerimiz dolar ile fiyatlanıyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor.”