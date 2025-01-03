n11 2024 verilerini açıkladı

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu n11, 2024 yılı boyunca kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarını analiz ederek dikkat çekici veriler paylaştı. Bu yıl en çok satılan ürünlerde ilk üç sırayı bulaşık deterjanı, cep telefonu ve saç şekillendirici aldı.

Alışveriş Hacmi 2,5 Kat Arttı

E-ticarete olan talep artışıyla birlikte 2024 yılında n11’den yapılan alışverişlerin hacmi bir önceki yıla kıyasla 2,5 kat büyüme gösterdi. Her iki alışverişten biri platformun sunduğu kuponlarla yapılırken kullanıcılar taksitle ödemeyi tercih etti. Toplam taksitli yapılan alışverişlerin hacmi de bir önceki yıla göre %150 arttı.

Bulaşık Deterjanları İlk Sırayı Aldı

2024’te internetten satışta en çok tercih edilen ürün bulaşık deterjanı oldu. Cep telefonu ve saç şekillendiriciler listenin üst sıralarında yer aldı. Kedi maması ve termos ise en çok tercih edilen diğer ürünler arasında. En çok favori listesine eklenen ürün ise el yüz havlu seti oldu. Kadın kullanıcılar ağırlıklı olarak mutfak gereçleri, kozmetik ürünleri ve ev tekstilini tercih ederken erkeklerin ilgisi otomotiv- yapı market, elektronik ve giyim kategorilerinde yoğunlaştı.

Büyük şehirlerin yanı sıra Bursa, Antalya ve Kocaeli öne çıktı

n11’in alışveriş verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer aldı. Bu şehirleri ise Bursa, Antalya ve Kocaeli takip etti.

Alışverişin altın saati: 20.00-21.00

2024 yılı boyunca n11 kullanıcıları en çok 20.00-21.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Yılın alışveriş rekoru ise bir kullanıcının verdiği 1.814 siparişle kırıldı. Bir başka kullanıcı, tek bir seferde platformda geçirdiği yaklaşık 2 saat ile 2024’ün birincisi oldu. 11 Kasım’daki 11.11 kampanyası dışında, en çok alışveriş yapılan gün 9 Ocak olarak kayıtlara geçti.