Netaş, 2024'de satış gelirlerini yüzde 32 artırarak 9,2 milyar TL'ye yükseltti

Dünyada ve Türkiye’de hızla değişen dijital ekosistemde, iletişim teknolojileri, bilişim teknolojileri ve 2024 yılında yeni giriş yaptığı mobil cep telefonu pazarlarında geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan Netaş, 2024 yıl sonu itibariyle satış ve sipariş gelirlerini geçen yıla oranla büyütmeye devam etti. Bu dönemde şirketin yenilikçi yaklaşımı ve güçlü ArGe altyapısı, yeni iş fırsatlarını ve stratejik ortaklıkları da beraberinde getirerek, şirketin yeni alanlara girmesine olanak sağladı.

2024 yılında alınan sipariş miktarının en çok arttığı segment bir önceki yıla göre yüzde 74 düzeyindeki artışla Telekom Segmenti olurken, ilgili segmentin toplam siparişler içindeki payı da 2023 yılındaki yüzde 32 seviyesinden yüzde 38 seviyesine çıktı.

Geçen yıla oranla yüzde 35 büyüyen Sistem Entegrasyonu segmenti, alınan siparişler açısından 5,3 Milyar TL düzeyindeki sipariş tutarı ve yüzde 53 payı ile liderliğini koruyor.

2024 yılında mobil telefon pazarına girilmesinin ardından mobil telefon alanında ilk defa gelir kaydeden Netaş, 2024 yılında mobil telefon alanında 49,4 milyon TL düzeyinde sipariş aldı.

2024 yılını değerlendiren Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Geride bıraktığımız yıl, Netaş olarak yıllar sonra yeniden mobil cep telefonu pazarına giriş yaptık. 5G’ye uyumlu nubia cep telefonu modellerimizi şimdiden satışa sunduk. Önümüzde iletişim teknolojileri anlamında Türkiye’yi yeni bir süreç bekliyor. Telekom altyapılarının da son kullanıcıların da 5G‘ye hazır olmaları gerekiyor. Netaş olarak ana ortağımız ZTE ile birlikte; ZTE donanımlarının dışında; telekomünikasyon altyapıları için yerli olarak Netaş tarafından üretilen baz istasyonu mikrodalga iletim ürünleri, doğru akım güç ünitesi gibi ekipmanlarımıza ek olarak artık, nubia ile de son kullanıcı tarafında 5G‘ye hazırız. Ayrıca Türkiye’nin ilk yerli sunucusu Netaş Bulut sunucu tarafında uluslararası iş birliklerine imza attık, üretim kapasitemizi artırarak yıllık 12000 adet üretim yapabilir hale geldik. Stratejik iş ortaklarımızla birlikte hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıran ve paydaşlarımıza katma değer sağlayan projelere imza attık. Savunma tarafında güzel bir gelişme olarak TUSAŞ ve Altınay Savunma ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri ile havacılık teknolojilerinde kritik bir rol oynayacağımız bir stratejik iş ortaklığına imza attık. Netaş olarak faaliyet alanlarımıza bir yenisini katarak ve mevcut faaliyet alanlarımızda attığımız stratejik adımlarla; Netaş’ın Türkiye’nin önde gelen lider teknoloji şirketi olma yolundaki vizyonumuz için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

5G’ye hazırız: Mobil cep telefonundan Telekom altyapısına

Netaş, 2024 yılında hem telekom altyapısı hem de son kullanıcı tarafında 5G’ye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Nubia markalı 5G destekli cep telefonlarının Türkiye’de satışa sunulmasıyla mobil telefon pazarında yeniden yer alındı.

Türkiye’de iletişim altyapısındaki 5G destekli çözümlerin testlerine uzun zaman önce başlayan Netaş, operatörlerle yürüttükleri projeler kapsamında belirlenen illerde kurulan 5G destekli ürünleriyle canlı şebeke testlerini tamamladı.

Netaş’ın yerli bir Telekom altyapısı oluşturma odağıyla yerli olarak ürettiği Telekom altyapısı ürünler, operatörlere verilecek 5G lisans ihalesinin yaklaşmasıyla birlikte giderek daha önem kazanıyor ve yerlileşme çalışmalarının orta ve uzun vadede Netaş’a olumlu yansımaları olması bekleniyor.

Yerli üretimde yeni adımlar: Sunucudan savunma teknolojilerine

Netaş, yerli teknoloji üretimini artırarak Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Netaş Orhanlı’da bulunan üretim tesislerindeki üretim kapasitesini artırarak artan sunucu ihtiyacına daha hızlı yanıt verebilir hale gelmeyi hedefliyor.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO 2024’te Türkiye’nin ilk yerli sunucusu olan Netaş Bulut Sunucu dahil yerli ve milli olarak üretilen Netaş çözümleri ziyaretçilerle buluştu.

SAHA EXPO’da Netaş, TUSAŞ ve Altınay Savunma ortaklığıyla TAAC Havacılık Teknolojileri ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Şirketin, savunma sektöründe, önümüzdeki yıllardaki iş hacmine katkı sağlaması beklenen bu anlaşma ile Netaş, havacılık teknolojilerinde kritik rol üstlenerek, savunma sanayisine yönelik ileri seviye haberleşme çözümleri geliştirmeye devam edecek.

ZTE 5G Zirvesi Kullanıcı Kongresi ve sektör buluşmaları

Netaş, 2024 yılında İstanbul’da düzenlenen ZTE 5G Zirvesi’ne ana iş ortağı ZTE ile birlikte ev sahipliği yaparak, küresel çapta teknoloji liderlerini bir araya getirdi. 40’tan fazla ülkeden 700’ün üzerinde katılımcının yer aldığı etkinlikte, Netaş’ın başta yazılım testi çözümleri olan VisiumLabs ürün ailesi ve diğer çözümleri tanıtıldı. Türkiye’nin dijital dönüşümdeki rolünün vurgulandığı zirve, uluslararası iş birliklerine önemli bir zemin sağladı.

Netaş Test Merkezi ve VisiumLabs

Netaş Test Merkezi ile müşterilerine uçtan uca yazılım test hizmetleri vermeye devam ediyor. Yapay zeka destekli analiz yetenekleriyle öne çıkan Visium Manage ürünü, büyük finans kuruluşları başta olmak üzere birçok kurumda kullanılmaya başlandı.

Visiumlabs ürün ailesinin en gözde ürünü, Mobil Cihaz Parkuru yönetim yazılımı olan Device Farm, 2024 yılında uluslararası arenada da ikinci müşterisine ulaştı.

Visiumlabs ürün ailesinde devam eden yeni ürün geliştirmeleri ile Netaş bu alanda da orta ve uzun vadede büyüme öngörüyor.