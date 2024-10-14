Nexans Türkiye, üretim modelini geliştiriyor, yeni yatırımlara hazırlanıyor

İMAM GÜNEŞ – DENİZLİ

Türkiye’deki temelleri, 1968’de Denizli’de kurulan Ergür Kablo ve 1973’de Tuzla’da kurulan İzka Kablo’ya dayanan Nexans, 2000’li yılların başı itibariyle satın almalar yaparak, bu iki şirketin birleşimine ve arkasından da hem global hem de Türkiye organizasyonunda Nexans markası ile devam etti. Dünya genelinde 41 ülkede 28 bin 500 çalışanı ile sürdürülebilir elektrifikasyon çözümleri üzerinde çalışan Nexans, şimdi de Türkiye’deki operasyonlarını büyütme hazırlığı yapıyor. Nexans’ın elektrifikasyon alanında uzman olmayı hedeflediğine dikkat çeken Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, “Bu nedenle bazı alanlardan çıkmayı ve odağını sadece elektrifikasyona vermeyi istiyor. Son 3 yılda Kolombiya, Finlandiya ve İtalya'da yaklaşık 900 milyon Euro’luk satın almalar yaptı. Türkiye'ye bakış açısı çok olumlu. Bu yüzden yeni bir satın alma planı var. Henüz detayları belli değil. Ancak 1 ila 5 yıl içinde bu satın almanın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz” dedi.

TCDD ve İstanbul’daki metroların en büyük tedarikçisi

Nexans Türkiye’nin üretimi ve hedefleri hakkında bilgi veren Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, Türkiye operasyonlarının Nexans’ın globaldeki hacminin yüzde 5’ine denk geldiğini söyledi. Bu payı yeni yatırımlarla beraber yüzde 8-9 seviyesine yükseltmek istediklerini kaydeden Kurtiş, “TCDD’nin, İstanbul’daki metroların en büyük tedarikçisiyiz. Yangın güvenliği yüksek kablolar üretiyoruz. Kendi tesisimizde yarattığımız atığı ve hurdayı döngüsel ekonomi ile beraber ürüne dönüştürüyoruz. Güneş ve rüzgar santrallerinde kullanılan kablolama sisteminde pazar lideriyiz. Yangın güvenliği yüksek ürünler için de net bir şekilde pazar lideri olmak istiyoruz. Nexans'ın bu alanda üretim hub’ı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Kurtiş, “2023 yılında 150 milyon dolarlık ihracat yaptık. En fazla ihracat yaptığımız ülke Birleşik Krallık. İkinci sırada Hong Kong var. Bu ülke de aynı standartla ürünü tercih ediyor. Irak, Kazakistan, Hollanda diğer başarılı olduğumuz pazarlar” diye konuştu.

17 milyon Euro yatırım yapılacak, Denizli ‘yeşil fabrika’ olacak

Mevcutta 49 bin metrekare alanda ayda 3 bin 850 ton üretim kapasitesine sahip olan Denizli fabrikası, 2030 hedefleri doğrultusunda verimliliği artıracak ve karbon salınımını azaltacak şekilde bir yeşil dönüşüm programına sokuldu. Fabrika bu dönüşüm çerçevesinde alanını yüzde 20 büyüterek 2025 yılından itibaren 58 bin metrekare alanda hizmet vermeye başlayacak. Yatırımın yüzde 60'ı tamamlanırken, yangın güvenliği yüksek kablolarda üretimin yüzde 50 artırılması hedefleniyor. Yatırım toplamda 17 milyon Euro’yu bulacak.

Bakırda arz-talep dengesizliği bekleniyor

Merdiven altı firmalar hariç Türkiye’de 230, Denizli’de ise 14 kablo üreticisinin olduğunu söyleyen Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, “Denizli’deki 14 firmanın cirosu 1 milyar dolardan fazla. 8-9 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Türkiye’deki 230 üreticiden ilk 10 firma, pazarın yüzde 80'ine hâkim. Sektörümüzün ihracatı 3,3 milyar dolar. Bu yıl 3,5 milyar dolara yakın bir gelir etmeyi bekliyoruz. Hammaddelerimiz bakır ve plastik ürünleri. Bu ürünlerde tamamen dışarıya bağımlıyız. Petrol ve türevlerini üreten fabrikalara ihtiyacımız var. İhtiyacın karşılanması için 7 tane PETKİM’in kurulması lazım. Çin’in talebi bakırın fiyatını belirliyor. Çok fazla proje var dünyada ama yeterli maden yok. Bakırın arzı ve talebi noktasında ciddi bir dengesizlik olacak” ifadelerini kullandı.

Kalitesi düşük kablo hem yangına hem yüksek elektrik faturasına sebep oluyor

Nedeni bilinmeyen yangın haberlerinde yangının sebebinin yüzde 80 kablo kaynaklı olduğunu belirten Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, “Genellikle maliyeti düşürmek için düşük kalite ürünler tercih ediliyor. Kaliteli ürün yoksa güvenlik sorunu var demektir. Ayrıca düşük kalite kablolar elektrik faturasını da artıyor. Doğru kablo seçip, yanlış kesit kullanıldıysa yine yangın riski oluşur. Kesit büyüdükçe maliyet de büyüyor. Bilinç artmaya başladı, bu nedenle halojensiz kabloların pazarı yavaş yavaş artıyor” açıklamasını yaptı.