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Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak

Oba Makarnacılık, Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlama ve yangın sonucu, satışların yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren tesisin üç ila altı ay içinde üretime tekrar geçemeyeceğin açıkladı.

Haber Merkezi
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Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
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Oba Makarnacılık , Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından, satışların yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren tesisin üç ila altı aydan önce üretime tekrar geçemeyeceğini açıkladı.

Tesiste meydana gelen patlama ve sonrasında meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre yaralanan 13 kişinin tedavisi devam ediyor.

Oba Makarnacılık tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin iki imalat tesisinden biri olan Hendek tesisinde üretimin durması nedeniyle satışların yaklaşık yüzde 30, üretimin ise yaklaşık yüzde 35 düşeceği öngörüldü.

Fabrika "tam kapsamlı sigorta" altında 

Hasarın belirlenmesi için sigorta şirketinin çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, fabrikanın kâr kaybı dahil olmak üzere "tam kapsamlı sigorta" altında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Şirket sektörde yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip olup; teknik ve mali bakımdan yatırımları mümkün olan en kısa sürede tamamlayabilme kapasitesine sahiptir" denildi.

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